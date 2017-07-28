Nöbetçi eczane arama derdine "Eczamatik" çözümü

Nöbetçi eczane arama sorununa alternatif çözüm sunmak için FHM Nanoteknoloji Bor Akademisi desteğiyle İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından "Eczamatik" projesi geliştirildi.

İstanbul'da özel bir üniversite tarafından yapılan bir araştırmada, Türkiye'de ve dünyada insanların nöbetçi eczanelere ulaşmada sıkıntılar yaşadığı tespit edildi. Bu sorunu çözmek için günün her saati ilaç alınabilecek "Eczamatik (ilaçmatik) projesi" başlatılarak, prototip üretildi.

Proje kapsamında üretilen pratik elektronik eczane, 7 gün 24 saat hizmet verecek. Nöbetçi eczane bulmakta zorlanan vatandaşlar, doktorun yazdığı reçetedeki bilgileri Eczamatik'e girerek ihtiyaçları olan ilaçları alabilecek.



Vatandaşlar ilaçların fiyatını, toplamda ne kadar tuttuğunu görebilecek, nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabilecek.



Geliştirilen sistemle insanların, eczanenin bulunmadığı, nöbetçi eczanelerin bulunmasının zor olduğu yerlerde, ilaç temin edebilmesi amaçlanıyor.



Her türlü zorlamaya karşı dayanıklı olarak geliştirilen "Eczamatik" ile aciliyeti olan, çok kullanılan ilaçlar, uygun sıcaklıkta saklanacak ve FHM Nanoteknoloji Bor Akademisinin ürettiği bor katkılı kaplama ile radyasyondan korunacak.

"TÜRK MİLLETİ, PRATİK ÇÖZÜMLER BULDUĞUNU TARİH BOYUNCA KANITLAMIŞTIR"



Proje sorumlusu İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Okatan, projenin sağlık alanına büyük faydalar sağlayacağını düşündüklerini dile getirerek şöyle konuştu:



"Türk milleti zeki bir millettir ve pratik çözümler bulmakta mahir olduğunu tarih boyunca kanıtlamıştır. Biz İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak vatandaşların nöbetçi eczane problemlerine bilimsel ve pratik çözüm getirmek için, ekip arkadaşlarımızla detaylı çalışmalar yaptık. Sayın rektörümüzün de yoğun desteği ve çabası ile 'Eczamatik' projesini FHM Nanoteknoloji Bor Akademisinden aldığımız destekle birleştirerek bitirdik. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."



"ÜNİVERSİTELERE VE TEKNOLOJİK AKADEMİLERE VERİLEN DESTEĞİ TARİH YAZACAKTIR"



FHM Nanoteknoloji Bor Akademisi Genel Müdürü Mehmet Can Arvas ise nanoteknoloji ile bor madenlerini işleyerek çok özel ürünler ürettiklerini ve bu konuda dünya çapında bir saygınlığa sahip olduklarını belirtti.

"Eczamatik" projesine dış kabin konusunda destek verdiklerini aktaran Arvas, şunları söyledi: "Prof. Dr. Ali Okatan hocamız aynı zamanda NASA gibi uluslararası kurumlarda görev almış Türk bilim adamıdır. Kendisiyle daha birçok proje de başarılı olacağımıza inanıyoruz. Türk devleti ve Türk milleti bir bütün olmayı Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde başarmıştır. Dünyada bundan sonra Türk teknolojileri konuşulmaya başlayacak. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın üniversitelere ve teknolojik akademilere verdiği destekleri de tarih mutlaka yazacaktır."



Arvas, patent başvurusu yaptıklarını, projenin yaygınlaştırılması için gerekli izinler konusunda ilgili kurumlar ve Sağlık Bakanlığıyla görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.