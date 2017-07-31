Kan bağışında Galatasaray taraftarı şampiyon

TÜRK Kızılayı, Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüplerinin ortak çalışması olan “Taraftar mısınız iyiliğe, centilmenliğe, dostluğa, kan bağışına” sloganıyla hayata geçirilen “Türkiye Kan Bağışı Ligi”, kan bağışında taraftarların desteğini bekliyor. Hazırlanan taraftar formu ile kan bağışı yapmaya gidenler, tuttukları takımları işaretleyerek hem takımını hem de kan bekleyen binlerce hastayı destekliyor. İnsani değerlere dayanan bu tatlı rekabetin gerçek galibi ise kan bağışları ile şifa bulan ihtiyaç sahipleri oluyor.

Gazete Habertük'ün haberine göre taraftarların desteğini bekleyen Kızılay, sezon sonunda en çok kan veren taraftarların takımına madalya veriyor. Son 3 yıldır Galatasaray taraftarları ilk sırada yer alıyor. Onları Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları izliyor. 2016-2017 sezonunda da Galatasaraylılar en fazla kan bağışlayan taraftar oldu. Yaklaşık 68 bin ünite kan bağışlayan Galatasaray taraftarını, 59 bin kişiyle Fenerbahçe izledi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş taraftarı ise 35 bin ünite kan bağışladı. Bu 3 takımı Trabzonspor, Bursaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Torku Konyaspor, Balıkesirspor, Gaziantepspor, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği, Mersin İdman Yurdu, Kardemir D.Ç. Karabükspor, Elazığspor, Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir izledi.

Taraftarların kan bağışlarının artırılmasını hedeflediklerini söyleyen Kızılay yetkilileri, kan bağışında bulunan vatandaşların yüzde 35’inin taraftar formunu doldurduklarını kaydetti.

‘TABLO DEĞİŞEBİLİR’

Türkiye’de en fazla Galatasaray taraftarı olduğunu belirten yetkililer, “Taraftarların bağışladıkları kan üniteleri sayısında ciddi farklar var. Bu şekilde devam ederse hep Galatasaray 1. olacak gibi görünüyor ancak takımların ve taraftarların bu rekabet tablosunu değiştirebileceğini düşünüyoruz” dedi.

tff

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