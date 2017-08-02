Kapalı tüp mide ameliyatıyla 15 günde 17 kilo verdi!

Danimarka'dan Konya'ya kapalı tüp mide ameliyatı için gelen 48 yaşındaki Celalettin Çetin, geçirdiği ameliyatın ardından 15 günde 17 kilo verdi.

İHA'nın haberine göre; Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Kargın, ameliyat sonrası hastanın kısa sürede normal hayatına döndüğünü belirterek, "Hastamız Celalettin bey Danimarka'da yaşıyor. Uzun süredir kilolarından mustaripmiş. 150 kilolara kadar çıkmış. Daha önce yaptığı tekrarlayan diyetlerle de kilolarını veremediği için ameliyatı araştırmış ve ameliyata karar vermiş. Ameliyatını ülkemizde olmak istediği için bize başvurmuştu. Geldiğinde de vücut kitle endeksi yaklaşık 48'lerdeydi. Tansiyon hastalığı nedeniyle tansiyon ilaçları kullanıyordu. Dizlerinden artık çok mustarip olmaya başlamıştı. Bu nedenle ameliyat kararı verdik. Hastamıza kapalı tüp mide ameliyatı uyguladık, ameliyatımız başarılı geçti. Şu an 15'nci günündeyiz yaklaşık 17 kilo kadar kilo kaybımız oldu. Şu an artık katı gıdalara da başladık. Diyet evremiz de tamamlandı. Başarılı, sağlıklı bir şekilde inşallah hastamızı Danimarka'ya göndermek üzere uğurlayacağız" şeklinde konuştu.

"HASTALAR YAKLAŞIK 3-4 GÜNDEN SONRA AYAĞA KALKIP NORMAL İŞLERİNİ YAPABİLİR"

Tüp mide ameliyatlarının popülerleşmeye başladığını anlatan Dr. Kargın, "Kapalı tüp mide ameliyatları gündemde çok fazla uygulanan ameliyatlar oldu. Aslında çok fazla korkuluyor, ölüm korkusu işte daha başka problemler olabilir mi korkusu oluşmaya başladı. Kapalı tüp mide ameliyatı yapılmaya başladığından beri artık ölüm riskleri çok azalarak inmeye başladı. Diğer problemlerimiz de olmuyor. Hastalar yaklaşık 3-4 günden sonra ayağa kalkıp normal işlerini yapabiliyorlar. 15 günden sonra herhangi katı gıdalara da başlayabiliyorlar ve ciddi şekilde tansiyonda, şeker hastalığında, kireçlenmelerde ciddi oranda düzelmeler sağlıyor. Celalettin beyin de tansiyon ilaçlarını yakın bir dönemde kesmeyi planlıyoruz. Diz problemlerini de belki olası diz ameliyatları geçirecekti, onları da engellemeye yönelik bir ameliyat gerçekleştirmiş olduk. Çok ameliyatta artık dediğimiz gibi korkulan komplikasyonlardan uzaklaşıldı" ifadelerini kullandı.

"KİLOLU YAŞAMAK ÇOK ZOR"

Danimarka'da yaşayan ve kapalı tüp mide ameliyatı için Türkiye'ye gelen 48 yaşındaki Celalettin Çetin de kilolarıyla yaşamanın zor olduğunu belirtti. Çetin kendisinin iş yapamaz duruma geldiğini belirterek, "Kilolarım epey artmıştı. 150 kilo civarına gelmiştim. Artık bir iş yapamaz duruma gelmiştim, yerimden kalkamıyordum o dereceye kadar geldim. Diz kapaklarım zaten zarar görmeye başlamıştı. Dizlerim tutmuyordu. Tansiyonum yükselmeye başlamıştı. Çare olarak bu doktorumuzu duydum bir tanıdıktan, doktorumuzun yanına geldim ve ameliyata karar verdim. Ameliyattan sonra çok rahatım eskiye göre çok rahatım. 15-20 gün oldu ameliyat olalı kendimi çok daha rahat hissediyorum. Tabii ki tavsiye ederim. Benim durumumda olan insanlara tavsiye ederim. Kilolu yaşamak çok zor. Herhangi bir işe uğraşamıyorsunuz, yapamıyorsunuz, yerinizden kalkmak, oturmak bile çok sıkıntılı oluyor. Türkiye ye sırf ameliyat olmak için geldim. Yurt dışında ameliyatlar biraz daha uzun sürdüğü için artık benim de çekilemez duruma gelmişti, bir an önce ameliyat olmak istiyordum. Bir akrabam doktor beye ameliyat olmuştu aynı şekilde obeziteden dolayı. Ben de onun tavsiyesi üzerine doktor beyi seçtim" dedi.