Kronik hastalığa yakalanan yoksullara destek programı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, halk arasında "ince hastalık" olarak bilinen verem ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastaları ile ailelerine destek olmak amacıyla yardım programı başlattıklarını ifade ederek, "Yoksul durumda olup bu tür kronik hastalığa maruz kalan vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanında olacağız. Onlara, hastalık sürecini daha kolay atlatmaları için bin 500 liraya kadar maddi destek sağlayacağız" dedi.



Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni bir yardım programını hayata geçirdiklerini söyledi.

Kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul hastalara yönelik yardım programını başlattıklarını bildiren Kaya, "Pilot olarak başlattığımız çalışmamıza, tüberküloz (verem) ile kızamık virüsünün yol açtığı bir beyin hastalığı olan Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalığıyla başlayacağız. Sağlık Bakanlığımızın çok yoğun çalışmalarıyla Türkiye'de tüberküloz oranları gerçekten insidans emülasyon safhasına kadar ilerledi. Çok büyük gelişme var bu noktada" diye konuştu.Tüberkülozda Avrupa bölgesinde en düşük oranların Türkiye'de olduğuna işaret eden Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüberkülozda oran vermek gerekirse bu oran Avrupa'da 100 binde 36 iken Türkiye'de Sağlık Bakanlığımızın son 15 yılda yaptığı çok güzel çalışmalarla bu oranı 100 binde 15'e düşürdük. Ama tüberküloz gibi hastalıklar getirdiği fiziksel kayıpların yanında hem sosyolojik hem de ekonomik olarak psiko-sosyal anlamda da ailelere büyük kayıplar yaşatıyor. Biz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak bu hastalarımızın ve ailelerimizin yanında olmak ve hastalık dönemlerinde yoksul durumdaki vatandaşlarımızın sağlıklarına daha çabuk ve kolay kavuşmaları için yeni bir yardım programı başlatıyoruz. Tüberküloz ve SSPE hastalarından yoksul durumda olan, kişi başı hane geliri asgari ücretin üçte ikisinden az olan vatandaşlarımız için bu yardım programlarını başlatıyoruz."

"VEREM, BULAŞICI OLDUĞU İÇİN TOPLUM İÇİN DE BÜYÜK TEHDİT"



Kaya, tüberkülozda kişinin sosyo-ekonomik durumunun elverişsiz olması durumunda hastalığın tedavi sürecinin de çok daha zorlaştığına işaret ederek, "Tüberküloz, bazen hastalar tedaviden koptuğunda, toplum içinde de bulaşan bir hastalık olduğu için genel toplum açısından da çok büyük bir tehdit oluşturabilen bir hastalık" dedi.



"Biz bu yardım programını, tüberküloz hastalarının verem savaş dispanserleri aracılığı ile tedavilerine düzenli devam etmeleri ve ilaçlarını da düzenli şekilde, doktorun verdiği düzende kullanmaları şartıyla devam ettireceğiz." ifadesini kullanan Bakan Kaya, "Belli sürelerle bu yardım,bu hastaların tedavileri devam ettiği sürece yapılacak ve 6 ay sonrasına kadar da uzatılabilecek, sosyo-ekonomik durumlarının düzelmesi koşuluyla. SSPE hataları kızamık virüsünün yol açtığı bir hastalık ve bu hastalar yatağa bağımlı hale gelebiliyorlar. Çok ciddi psiko-sosyal ve ekonomik zorluk yaşıyorlar. Aileleri de aynı şekilde. Biz yine bu hastalarımızın ve ailelerinin yanında olmak amacıyla Sağlık Bakanlığımız ile yaptığımız protokol ile bu iki hastalıkla, bu kronik hastalıklarla mücadeleye katkı sağlayacağız."

YOKSUL HASTALARA TEDAVİLERİ İÇİN BİN 500 LİRA DESTEK

Kronik hastalığa maruz kalan hastaların ve ailelerin yanında olduklarını vurgulayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, şunları kaydetti: "Yoksul durumda olup bu tür kronik hastalığa maruz kalan vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanında olacağız. Onlara, hastalık sürecini daha kolay atlatmaları için bin 500 liraya kadar maddi destek sağlayacağız. Aynı zamanda aile hekimlerince tüberküloz hastalarının evleri incelenecek. Tüberküloz da evin koşulları hastalığın tedavisinde çok önemli bir etken. Güneş gören, rutubet ortamının olmadığı bir evde yaşamaları gerekiyor. Ev durumları da incelenip rakamlar belirlenerek bu hastalarımızın ailelerinin yanında olacağız."