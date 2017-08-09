Zehirli yumurtada çete parmağı

Hollanda, Belçika ve Almanya’nın ardından İngiltere ve Fransa’ya da sıçrayan zehirli yumurtalarla ilgili soruşturma sürerken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Alman Tarım Bakanı Christian Schmidt zararlı böcekle mücadelede kullanılan zehrin, yumurtalara kasıtlı olarak bulaştırılmış olabileceğini söyledi. Suçun organize bir örgüt tarafından yapıldığına inandıklarını belirten Schmidt, faillerin Belçika ve Hollanda’da olduğu şüphesini dile getirdi.

‘UYARI GEÇ VERİLDİ’

ARD Televizyonu’na demeç veren Schmidt, Belçika makamlarını eleştirdi ve “yetkililerin fipronilli böcek ilaçlarından çoktandır haberdar olduklarını” öne sürdü. Haziran ayında durumu öğrenip temmuz sonunda bilgi vermenin acil uyarı sistemiyle bağdaştırılamayacağını belirten Alman Bakan, konunun Avrupa Birliği Komisyonu ve AB Bakanlar Konseyi’nde görüşülmesini talep etti. Schmidt, zehirli yumurtaların toplatıldığını ve satıştaki yumurtaların sağlığa zararlı maddeyi içermediğini, gıda maddesi üretiminde kullanılanlarla ilgili araştırmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi. Öte yandan Hollanda’da tavuk etinde de “böcek ilacı” incelemesi başlatıldı.