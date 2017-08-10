Boğazına mısır kaçan kız yaşama döndürüldü

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde, nefes borusuna mısır kaçan ve kaldırıldığı hastanede yaşamsal fonksiyonları duran 5 yaşındaki Zeynep Karadeniz, Dr. Ali Gülakman tarafından yapılan müdahale ile yaşama döndürüldü. Durumu ağır olan küçük kız, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; Bayramiç'in Camikebir Mahallesi'nde yaşayan Erkmen Karadeniz ve Mediha Karadeniz çifti, kızları Zeynep Karadeniz'i babaannesi Şerife Karadeniz ile evde bırakıp, komşularına misafirliğe gitti. Bugün saat 00.30 sıralarında, koltukta uzanıp babannesinin yaptığı patlamış mısırları yiyen minik Zeynep, bir anda yere düşüp çırpınmaya başladı. Babaanne Şerife Karadeniz'in feryatlarına koşan komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kızın nefes borusuna mısır kaçtığı belirlendi. Bilinci kapalı olan ve yaşamsal fonksiyonları duran Zeynep'e, Dr. Ali Gülakman gerekli müdahaleyi yaptı. Nefes borusundaki mısır parçaları çıkartılıp, kalp masajı yapılan Zeynep yaşama döndürüldü. Durumu ciddiyetini koruyan Zeynep, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Dr. Ali Gülakman, geçen 5 Mart'ta Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan eşi 25 yaşındaki eşi Sedef Gülakman'a ilk müdahalede bulunup, duran kalbini çalıştırarak, hayata döndürmüştü.