Geçici Hint kınası dövmesi yaptıran Madison Gullive'nin cildinde yanıklar oluştu!

Ailesiyle birlikte Mısır’a tatile giden Madison Gulliver, tatilden döndükten sonra birtakım şikayetler yaşamaya başladı. Tatildeyken Hint kınası dövmesi yaptıran 7 yaşındaki Gulliver'in cildinde kaşıntılar meydana gelmeye başladı. Parmağından dirseğine kadar uzanan dövme, Gulliver'ın kolunda acı veren kabarcıklara dönüştü.

The Sun gazetesinin haberine göre; hastaneye götürülen minik kız, ciddi bir tedavi altına alındı. Madison Gulliver'in kolunda ciddi yanıklar oluşmasına neden olan Hint kınasının içerisinde P-Fenilendiamin adı verilen bir kimyasal madde olduğu belirlendi. Dövmenin koyu renk olmasını ve ömrünü uzatmasını sağlayan P-Fenilendiamin yüzünden ciltte oluşan kabarcıkların kesilmesi küçük kızın cildinden kalıcı izler kalmasına neden oldu.

Gulliver’in babası Martin, “Bu olayda dövmelerin olası tehlikesini bilmediğim için bir parça benim suçum var ama tehlikeli kimyasalların uygulanmasına izin veren otel salonunun da suçu var” açıklamasında bulundu.

Otel yönetimi, yaşanılan olayın ardından özür dileyerek, salonun artık hizmet vermediğini açıkladı.