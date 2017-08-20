Mustafa Yiğit, internetten aldığı kas yapıcıyı kullanınca hayatını kaybetti

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre internet üzerinden satılan ve bilinçsizce kullanılan protein tozları, zayıflama ve kas yapıcı ilaçlar bir gencin daha canına mal oldu. Çukurova Üniversitesi’nde tekniker olarak çalışan 29 yaşındaki Mustafa Yiğit, göbek bölgesindeki yağlanmalardan kurtulmak için internette yağ yakıcı, kas yapan ilaçları araştırdı. Doktora danışmadan Çin malı Dinitrophenol (DNP) adlı ilacı 14 Ağustos’ta internet üzerinden sipariş etti. İlaç Yiğit’in eline 16 Ağustos günü ulaştı. “Çabuk etki etsin” diye ilaçtan 2 doz birden alan Yiğit, işyerine gitti. Ateşlenen ve kalp çarpıntısı yaşayan genç adam, işyerinin yakınındaki Balcalı Hastanesi Acil Servisi’ne gitti. Hemen tedavi altına alınan Yiğit, yapı- lan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğit’in cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi yapıldıktan sonra ailesi tarafından cenaze alınarak toprağa verildi.

‘ÖLÜMÜ HIZLI VE DRAMATİK OLDU’

Çukurova Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Kekeç, Mustafa Yiğit’te ortaya çıkan belirtileri ve nasıl müdahale ettiklerini anlattı:

“Hastanın Acil Servis’e geldiğinde genel durumu kötü ancak şuuru açıktı. İnternetten satın aldığı kas yapıcı Dinitrophenol (DNP) ilacından normalde bir tane aldığını ancak çabuk etki etsin diye her biri 100 mg’dan 2 tane birden aldığını, piş- man olduğunu ve yanlış yaptığını söyledi. Aldığı ilacın hekim denetiminde olmadığını da belirtti. Çok yüksek ateş ve solunum sıkıntısı vardı. Solunumu kapandı. Kalp yetmezliği, şuur kapanması oluştu. Akciğerleri kötüleşti, kan değerleri düştü, tüm sistemi etkilendi. Ölümü hızlı ve dramatik oldu. Bizi üzdü. Yoğun bakımda arkadaşlarımız uzun süre uğraş verdi.”

Bu tür ilaçların ölümcül sonuçları olduğunu söyleyen Kekeç, “İçeriği bilinmeyen ilaçların özellikle internette, zayıflama ve kas yapıcı ürünler adı altında satılan maddelerin kesinlikle kullanılmaması gerekir. Gencecik çocuklar kas ve zayıflık hayalleri ile internetten ölümcül ilaçlar satın alıyor. Bu tür rahatsızlıklarda zehrin türü de ilk etapta tespit edilemiyor. İçerisinde farklı, bilmediğimiz ve dozları yüksek maddeler oluyor ve kötü sonuçlar doğuruyor” dedi.

‘PROTEİN TOZLARI DA KALBİ ZORLUYOR’

Mustafa Yiğit’in ölümüne neden olan ilacın bir örneğini aileden istediklerini, içeriği ile ilgili analiz yaparak tespitlerde bulunacaklarını söyleyen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda görevli Adli Toksikolog Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu da şunları söyledi:

“Bu gencimiz acile içtiği tüp ile ilgili bilgiyi verdikten sonra, Acil Servis’ten toksikoloji laboratuvarını aradılar. Ancak ilacın örneği olmadığı için içerdiği kimyasallar hakkında bilgi sahibi değiliz. Aileden ilaçı istedik. Zayıflama adı altında satılan ilaçlardan daha önce ölümlere şahit olduk, ancak kas yapıcı bir ilaçtan Türkiye’de ilk kez bir ölüme şahit oluyoruz. Bu ilacın içeriğindeki kimyasalları inceleyeceğiz. İnternetten veya lokman hekim, çerçi türü yerlerde satılan protein adı altındaki kimyasal tozlar veya kapsüller kalbi zorluyor ve ölümlere neden oluyor. Bu ürünlerde sibutramin maddesi kullanıyorlar. Bu maddenin kullanımı Türkiye’de yasak. Obezite tedavisinde kullanılan bu maddenin olması gerekenden fazla, 2-3 katı oranda. Tarım Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü’ne daha önce bunların incelenmesi için bir başvurumuz olmuştu. Ancak Tarım Bakanlığı bize, ‘Biz ürünlerin paketleme ve muhafaza sistemini kontrol ediyoruz. Kimyasal analizli kontrol yapmıyoruz’ demişti.”

ÖLDÜREN HAPLAR KOLAYLIKLA BULUNUYOR

Zayıflama ve kas yapıcı haplar internet üzerinde Supplementler adı altında satılıyor. Protein tozları, amino asitler, kreatin ve türevleri, BCAA’lar, pre-workout - idman öncesi ürünler, vitaminler gibi takviye gıdalar internet üzerinde, “Lokman Hekim” türü işyerleri ile sokaklara kurulan tezgâhlarda kolaylıkla bulunabiliyor. Fiyatları 30 ila 300 lira arasında değişiyor. Ayrıca zayıflama ürünü olarak 12 kilo zayıflattığı öne sürülen Meksika biber hapı gibi ilaçlar da internet üzerinden ve sokaktaki tezgâhlarda 49 liraya satılıyor.