Ciddi alerji vakalarında dikkat çekici artış!

Özel sigorta taleplerinin yeni bir analizine göre; fıstık gibi gıdalara karşı şiddetli alerjik reaksiyonların oranı son 10 yılda yaklaşık beş kat arttı.

DERHAL TEDAVİ EDİLMELİ

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre; analiz, 2007-2016 yılları arasında bir anafilaktik gıda reaksiyonu teşhisi kapsamında özel sigorta taleplerine baktı. Anafilaksi, bağışıklık sisteminin vücudun birçok bölümünü aynı anda etkilediği sistemik bir alerjik reaksiyondur ve sıklıkla nefes darlığına neden olur. Derhal tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

Analiz, New York merkezli kar amacı gütmeyen, 24 milyar tıbbi ve dental başvuru veri tabanına sahip bağımsız bir kuruluş olan FAIR Health tarafından gerçekleştirildi.

Virginia'daki Food Allergy Research & Education (FARE)'ın CEO'su James Baker, "Bu son derece önemli bir çalışmadır" diyerek, "Açıkçası kendi bilgilerimiz, gıda alerjisi olan insanların sıklığının değil, bireylerde gıda alerjisinin ciddiyetinin dramatik bir şekilde arttığını gösteriyor" açıklamasında bulundu.

YÜZDE 8'İNDE GIDA ALERJİSİ MEVCUT!

Batı dünyasında besin alerjilerinin yayılması, özellikle fıstık alerjisi, ebeveynlere ve çocuklara kalıcı bir iyileşme sağlanamayan bu duruma karşı tavsiyelerde bulunması gereken tıp uzmanlarını şaşkına çevirdi. Araştırmalar, çocukların yüzde 8'inin gıda alerjisine sahip olduğunu ve yaklaşık yüzde 40'ının şiddetli reaksiyon öyküsü olduğunu buldu.

Analizde yer alan bir ilginç sonuç da kırsal alan ve kent arasındaki sonuç farkı. Şaşırtıcı biçimde kırsal alanlarda şehirlere kıyasla daha fazla artış görülüyor. Dr. Sampson, "Beni şaşırtan tek şey, kentsel alanların aksine, kırsalda meydana gelen değişimin büyüklüğüydü" dedi.

ŞİKAYETLERİN 3'TE BİRİ 18 YAŞINDAN BÜYÜK KİŞİLERDEN GELİYOR

FAIR Health Başkanı Robin Gelburd, grubun Ekim ayında paylaşılacak raporda verilerde daha derine ineceklerini belirtiyor. Raporda, coğrafi, toplumsal cinsiyet değişkenlikleri ile maliyetler de yer alacak.

Ayrıca Robin Gelburd, katılımcıların yüzde 34'ünün 18 yaş üstü olduğunu da belirtiyor. Robin Gelburd, "Birçok insan çocuklar büyüdükçe çoğunun alerjilerinin geçtiğini düşünüyor. Şikayetlerin 3'te birinin 18 yaşından büyüklerden geliyor olması oldukça ilginç ve detaylı bir şekilde araştırılması gerekiyor" dedi.

Amerika'daki üç çocuk annesi Kristin Osbourne, anafilaksi korkusunu en yakından yaşayan kişilerden biri. 5, 11 ve 15 yaşlarındaki üç oğlunun da çeşitli yiyeceklere alerjisi var. 11 yaşındaki oğlunun fıstık, fındık, buğday, süt ve yumurtaya alerjisi var. Son 12 ayda iki alerjik atak geçirdi. En son markette kasadaki alışveriş bandından bulaşan bir alerjene maruz kaldı. Oğlunun anında öksürmeye başladığını söyleyen anne, çocuğu nefes alamadığında hemen acil servise götürdüğünü belirtti.