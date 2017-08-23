‘Yeniden anne desin istiyorum'

Malatya'da, doğuştan SMA Tip 2 teşhisi konulan ve yatağa bağımlı olarak cihazlarla yaşayan Mehmethan’ın (11) annesi Ayşe Bahçalı (37), oğlunun hayata tutunabilmesi için mücadele veriyor. Gazete Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre; çaresiz anne, Mehmethan’ın bakımını sağlıklı koşullarda sürdürebilmek ve ilaçlarını alabilmek için sosyal medyada paylaştığı videoyla herkesin yardımını beklediklerini ifade ediyor. Ayşe Bahçalı (37), SMA Tip 2 hastası oğlu Mehmethan Gürbüz ile birlikte küçük bir evde yaşıyor. Eşinin, hastalığı nedeniyle Mehmethan’ı istemediğini ve 6 yıl önce boşandıklarını ifade eden Bahçalı, “6 ay oldu Mehmet susalı. Mehmet susunca, sanki dünya sustu. Eski halini çok özlüyorum. Alması gereken ilaç Türkiye’de bulunmuyor ve çok pahalı. Oğlum benim hayattaki tek umudum, onun yaşamasını, yeniden ‘anne’ demesini istiyorum. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, Mehmet’in sesini duysun. Valiliğimiz de başvurduğumuzda yardım kampanyası başlattı” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER