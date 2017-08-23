27 yıl sonra gelen mutluluk

Kemal-Ayşe Durukan çifti, 27 yıl sonra çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Sivas'ın Gemerek İlçesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Ayşe Durukan ve 52 yaşındaki Kemal Durukan, çevrelerinin tepkilerinden endişe ederek yıllarca tüp bebek tedavisine başvuramamıştı. Ancak Op. Dr. Arzu Yurci'nin yürüttüğü tedavinin ilk denemesinde bebekleri Yiğit Mustafa'yı kucaklarına alan çift, şimdi örnek olması için çocuk sahibi olmak isteyen herkese kendi hikayelerini anlattıklarını söylüyor.

ÖNYARGILAR NEDENİYLE YILLARCA BEKLEDİK

Ayşe Durukan, yıllar süren bebek özlemi süreçlerini şu sözlerle aktardı: "12 yıldır tansiyon hastasıydım. Uzun süredir bebek özlemi nedeniyle tedavi için gitmediğimiz doktor kalmadı. Her tedavide sonuç elde edemediğimiz için hayal kırıklığına uğradık. Tam vazgeçmek üzereyken, Arzu Hanım'a geldik ve ona güvenerek tedaviye yeniden başladık. İlk denemede gebe kaldım. Hamileyken gebelik şekeri nedeniyle günde 4 defa insülin aldım. Şükürler olsun ki, bebeğimizi hamileliğin 38. haftasında sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Doğumdan sonra tansiyonum da normale döndü. Bütün dertlerime, sağlıklı olarak dünyaya gelen Yiğit Mustafa ilaç oldu" diye konuştu.

Çeşitli nedenlerle çocuğu olmayan çiftlere tüp bebek tedavisinin önemini her fırsatta anlattıklarını belirten Kemal Durukan ise, "Orta Anadolu'da bazı insanlar tüp bebek tedavisi ile ilgili yanlış bilgilere sahip. Bunun için bu tedaviye karşı biraz çekimser yaklaşıyorduk. Uzun süre bebek özlemi yaşadık ancak çocuk sahibi olmanın mutluluğu gerçekten çok farklıymış" dedi.

ÇİFTLERE TAVSİYEMİZ TEDAVİYİ GECİKTİRMEMELERİ

Durukan çiftinin tedavisini gerçekleştiren Op. Dr. Arzu Yurci ise, "Kemal-Ayşe Durukan çiftine daha önce de çeşitli tedaviler uygulanmış ancak son olarak bize gelip, tedavi sürecine başlamak istediklerini belirtti. İlk tüp bebek denemesinde başarı elde ettik. Çiftin bebeği Yiğit Mustafa sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Tüp bebek tedavisinin tamamen doğal ve güvenilir bir süreç olduğunu belirten Op. Dr. Arzu Yurci, "Tüp bebek yönteminde özellikle son yıllarda büyük değişim ve gelişim oldu. Normal yoldan çocuk sahibi olamayan çiftlerin son gelişmelerle birlikte çocuk sahibi olması da kolaylaştı. Bu konudaki önyargılar kısıtlı da olsa halen devam ediyor ancak tüp bebek uygulamaları son derece güvenilir. Bu yöntemle dünyaya gelen bebekler de diğerleri ile aynı şekilde sağlıkla büyüyebiliyor. Bunun dışında çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, yaş faktörünü göz önünde bulundurmalı. Çiftler, doktorların tavsiyesiyle tüp bebek tedavisine zaman kaybetmeden başlamalı" ifadelerini kullandı.