80 yaşındaki Fatma Çetinkaya evladına böbreğini verdi

55 yaşındaki Burhan Çetinkaya böbrek yetmezliği nedeniyle sorun yaşıyordu. Nakil olması gereken hastaya uygun donör çıkmamıştı ancak Çetinkaya'nın imdadına annesi yetişti. Doktorlar 80 yaşındaki anne Fatma Çetinkaya'dan yaşı nedeniyle böbrek almak istemedi. Anne Çetinkaya ısrarcı olunca, yapılan tahlillerin ardından nakil gerçekleşti. Nakli gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ulaş Sözener, anne - oğulun son derece sağlıklı olduğunu belirtti.



"EVLADIM İÇİN IZDIRAPLARA DAYANDIM"



Yıllardır böbrek yetmezliği sorunu yaşayan hasta Burhan Çetinkaya yıllar önce organ nakli olarak ablasının böbreğini aldı. Birkaç yıl sonra enfeksiyon sorunu nedeniyle böbreğini kaybetti ve hayatına diyaliz ile devam etmeye çalıştı. Ancak böbrek nakli olması gerektiği söylenen Çetinkaya'ya "Evladımın hayatı için ızdıraplara dayandık" diyen anne Fatma Çetinkaya böbreğini verdi. DHA'ya konuşan anne Çetinkaya "Çok da terslik olmadı. İkimiz için de şu ana kadar her şey iyi geçti. Küçük kız kardeşinden almıştı daha önce böbreği. Benim sağlık durumum şu anda iyi çok şükür. Allah inşallah sonuna kadar yüzümüzü güldürür" dedi.



"YAŞINI DUYUNCA ÇEKİNDİK AMA HERKESTEN ÇOK İSTEKLİYDİ OĞLUNA BÖBREĞİNİ VERMEYE"



Burhan Çetinkaya'nın naklini gerçekleştiren Dr. Ulaş Sözener ise nakil sürecini anlattı ve şunları söyledi: "Uygun verici sorunu vardı. Bu noktada annesi devreye girdi. Biz annesi ile ilk karşılaştığımızda açıkçası biraz çekindik. Çünkü yaşı itibariyle kendisi 80 yaşında fakat herkesten çok istekliydi oğluna böbreğini vermeye. Yaptığımız testler sonunda buna engel bir durum olmadığını gördük aslında bizim teoride bildiğimiz bir şey çünkü yaş tek başına hiçbir zaman sınırlayıcı bir şey değil. Her şeyi de hazırladıktan sonra kendisinden oğluna nakili gerçekleştirdik. Şu anda da iyi hissediyor. Kendisini bugün itibariyle sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz. Tabii bu kadar zorlanmamız doğru bir şey değil. Bizim için her zaman kadavra organ bağışı insanların organlarını bağışlamaları çok önemli ki böyle uç noktalar ve ihtiyaç duymayalım ama ihtiyacımız olduğunda da başvurmak zorunda kalabiliyoruz. İyi sonuçlandı. Biz mutluyuz umarım bundan sonra da daha genç donörler ile hatta canlıdan olmayan organ nakilleri ile yolumuza devam ederiz."



"DİYALİZDEN SONRA İŞE GİDEMİYORUM"



İkinci defa böbrek nakli olan Burhan Çetinkaya ise ameliyatının çok iyi geçtiğini belirtti ve şunları söyledi: "Çok iyi geçti amelyatım. Bu ikinci nakilim. 10 yıl önce bir nakil daha olmuştum. Annem bana bir böbrek bağışladı. Bugun o taburcu ediliyor. On sene önce diyalize girdiğimde tekrar çıkıp iş yerime gelebiliyordum ama şimdi diyalize girdiğimde tekrar işe gidemiyorum eve gidiyorum. Çünkü baş ağrısı yapıyordu, bulantı yapıyordu."



Organ bağışı konusunda duyarlı olunmasını isteyen Burhan Çetinkaya'nın abisi Mehmet Ali Çetinkaya da "Millet olarak yeterli düzeyde değiliz. Bunu daha iyi anlatmamız gerekir çünkü insan olarak bizler başımıza geldiğinde bunları daha iyi anlıyoruz. Biz ikinci defa böyle bir nakli gerçekleştirmiş olduk. Bir organ nakli bir insanın yaşaması demek. Bu yüzden bu konuda daha duyarlı bir toplum haline gelmek gerekiyor tabi. Bunun yolu da eğitimden geçiyor. En çok insan yaşadığında anlıyor. Annem de 80 yaşında olmasına rağmen her annenin yapacağı gibi evladı için fedakarlıkta bulundu. Herkese tavsiyem bu konuda daha duyarlı olalım. Hastamız abimiz ilk rahatsızlıktan dolayı ablamdan kan ve doku uyumundan dolayı nakil olmuştu 2008 yılında bu yana hiç bir sorun yoktu daha sonra bir viruse yakalandı. Nasıl yakalandığını bilmiyoruz ancak bu virüs yüzünden maalesef yeniden diyalize girmek zorunda kaldı. Annem de buna dayanamayında bu fedakarlığı yapmak zorunda kaldı" dedi.

