Kurban Bayramında sağlıklı et tüketimi nasıl olmalı?

Kurban bayramında protein zengini beslenmeye geçileceğine dikkat çeken uzmanlar tansiyon, kolesterol, gut, kalp hastalığı gibi problemleri olan hastalarda bu hastalıkların şiddetlenmesine neden olabileceğine dikkat çektiler.

İHA'nın haberine göre; Dahiliye Uzmanı Dr. Semra Tursun, Kurban Bayramında protein alımının artacağını belirterek "Her gittiğimiz yerde kavurmalar, haşlamalar, kebaplar gibi etin binbir türlüsü ile ağırlanırız veya misafirlerimizi biz ağırlarız. Eti çok fazla tüketmek eğer tansiyon, kolesterol, gut, kalp hastalığı gibi sorunlarımız varsa bu hastalıkların şiddetlenmesine neden olur. Günlük tüketeceğimiz eti kısıtlamak için alacağınız birkaç önlem bu işte başarılı olmanızı sağlar. Örneğin bayram tatili boyunca kahvaltıda peynir, yumurta, sucuk, salam, sosis, pastırma gibi protein değeri yüksek gıdaları kısıtlayın. Onların yerine kahvaltılık gevrek, yulaf, müsli ve taze meyve yemeye özen gösterin. Eti öğlen yemeğinde tüketin. Akşam ise mutlaka sebze yemeği ile yoğurt yemeye çalışın. Bir öğünde bile buna dikkat etmek vücudunuzun aşırı protein ile kirlenmesini önlemeye yardımcı olur" dedi.

DOĞRU ET TÜKETİLMELİ

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Kemal Kul ise etlerin nasıl muhafaza edilmesi ve nasıl tüketilmesi konusunda bilgiler verdi. Dr. Kul "Kesilen hayvanın eti büyük parçalar halinde buzdolabında +4 derecede bir gün bekletildikten sonra tüketilmeli, saklanacaksa birer yemeklik olarak kuşbaşı ya da kıyma halinde derin dondurucu kısmına aktırılmalıdır. Kesim sonrası et dinlendirilmezse hem sert ve lezzetsiz, hem de sindirimi zor olur. Buzdolabından çıkarılan etin hemen kullanılması, sonraki öğün için bekletilmemesi ve çözüldükten sonra tekrar dondurucuya konmaması gerekir. Dondurucudan çıkarıp çözülene kadar oda ısısında değil de buzdolabının +4 derecelik kısmında çözülmesi sağlanmalı. Aksi takdirde et tamamen çözülünceye dek ısınan ve yumuşayan yüzey katmanlarında bakteri üremesi çok hızlı olabilir" dedi