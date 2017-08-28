Suriyeli Mahmut İhsan istediği protez göze kavuşuyor

Suriye'de rejim güçlerine ait savaş uçaklarından atılan misket bombasının evlerinin üzerine düşmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve bir gözünü kaybeden 8 yaşındaki Mahmut İhsan'ın istediği protez göze kavuşması için harekete geçildi.









Anadolu Ajansının "Protez göz için baba oğul çöp topluyor" başlıklı haberiyle talebini duyuran İhsan'ın çağrısı yanıt buldu.Halep'te bir yıl önce Esed güçleri tarafından evlerinin bombalanması sonucu yaralanan ve sağ gözünü kaybeden Mahmut İhsan'ın istediği protez göz talebine Sağlık Bakanlığı ve Hatay Valiliğinden yanıt geldi.Aileye ulaşan Hatay Valiliği, küçük çocuğun tedavisinde gerekli işlemlerin yapılması için adım attı.Evinden bugün babası Muhammed İhsan ile alınan küçük Mahmut'un Antakya Devlet Hastanesine getirilerek göz muayenesi gerçekleştirildi.Uzman göz doktoru Orhan Kara tarafından yapılan muayenede Mahmut İhsan'ın öncelikli olarak bir ameliyatının gerçekleştirilmesinin ardından protez gözünün takılabileceği belirlendi. Mahmut İhsan ve ailesini evinde ziyaret eden Hatay Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sebahattin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük çocuk ve ailesinin yanında olduklarını belirterek, İhsan'ın gönlünden geçen tedavisiyle ilgili süreçlerin kısa sürede sonuçlanacağını kaydetti.Küçük çocuğun bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen Yılmaz, "Üzerimize düşen görevi yapacağız. Yapılan muayenede birkaç tıbbi operasyon ihtiyacı olduğu görülüyor. Belirli bir süre sonra inşallah onun da gönlünden geçen sağlık ihtiyacı yerine gelmiş olacak, biz de onun bu sevincine ortak olacağız inşallah." dedi.Baba Muhammed İhsan da oğlunun sağlığına kavuşması için kendilerine sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletine teşekkür etti.

Mahmut İhsan

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