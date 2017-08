Çocukları down sendromlu doğan anne-baba 1 milyon liralık tazminat davası açtı

Çocukları Down sendromlu doğan anne ve baba, gebelik sürecinde muayene oldukları 2 hastane ve 2 doktora, gerekli testleri yaptırmadıkları iddiasıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Fatma Ö. ile Sadrettin Ö. çiftinin avukatı Ferit Durbin “Doktorlar gebelik sürecinde Fatma Hanım’a ‘Bebek çok iyi’ diyerek eksik test yaptı ve yanılttı. Down sendromu bir bebek olunca, anne ve baba şoke olmuş. Müvekkilim, Down sendromlu bir bebek dünyaya getireceklerini bilse, psikolojik olarak kendilerini hazırlayacaklardı. Çünkü anne karnında down sendromlu bebek teşhisi yapılabiliyor” dedi.

DOĞUMDAN BİR AY SONRA ÖĞRENDİLER

Gazete Habertürk'ten Murat Şekeroğlu'nun haberine göre; dava dilekçesine göre olay şöyle gelişti: 3’üncü çocuğuna hamile kalan Fatma Ö., gebelikteki ilk takibini bir belediyenin tıp merkezinde doktor H.G.’ye yaptırdı. 3 aylık takipte doktor bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi. Doktorun emekli olduğu belirtilince Fatma Ö. 3 ay sonra bu kez özel bir hastaneye giderek Op. Dr. Ö.F.’de gebelik takibini sürdürdü. Sağlıklı olduğu belirtilen bebek 25 Ağustos 2015’te dünyaya geldi. Çift, “Abdülsamet” adını verdikleri bebeğin doğumdan bir ay sonra down sendromlu olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Çift gebelik takibi sırasında iki doktorun down sendromuna yönelik testleri yaptırmadığını söyleyerek iki doktor ve sağlık kuruluşları hakkında İstanbul 5. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı.

HAMİLELİKTE KESİN TEŞHİS KONULUYOR

Down sendromunun hamilelikte teşhis edilebildiğini belirten çiftin avukatı Ferit Durbin, “Oysa davalılar, müvekkil Fatma’nın tüm muayene ve kontrolleri boyunca ‘Bebek sağlıklı’ deyip durmuşlardır. Doktorlar en sık kullanılan yöntemlerden 16-18 haftalarda yapılan amniyosentezi yapmamışlar. İkinci bir yöntem olan 11 ile 14. haftalarda da koryon villus biopsisi testi de yapılmadı. Bunlar bebekte down sendromu olup olmadığı hakkında kesin sonuç verir. Bunların hiçbiri önerilmemiş ve yapılmamıştır” diye konuştu.

Avukat Ferit Durbin

PSİKOLOJİK OLARAK HAZIRLAYACAKLARDI

Avukat Durbin, gebelik sürecinde tıbbi bilgi verilseydi ailenin psikolojik olarak kendilerini hazırlayacaklarını vurgulayarak, “Ancak bebekleri Down sendromlu olunca aile şok geçirdi. Psikolojik olarak çöktüler. Davalılar tam ve ağır kusurludurlar. Down sendromlu bebeğin muayenesi usulüne uygun ve zamanında gerektiği gibi özenle yapılmadığı gibi buna ilişkin tıbbi tedaviler de zamanında ve gerektiği gibi yapılmamıştır” dedi.

‘ONLARI ZOR BİR HAYAT BEKLİYOR’

Avukat Durbin, bu iddiaların ardından 2 hastane ve 2 doktora manevi ve maddi tazminat davası açtıklarını belirtti. Bebeğin ailesini zor bir hayat beklediğini ifade eden Durbin “Bunun yanı sıra çocuklarının tedavileri ve iyileşmeleri için büyük çaba içine girdiler. Manevi çöküntü ve maddi zarar davası açtık. 600 bini manevi olmak üzere 1 milyon liralık tazminat davası açtık” dedi. Anne karnında bebeğin down sendromu olduğu teşhis edilirse 22. haftaya kadar gebelik sonlandırılabiliyor.