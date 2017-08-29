‘Oğluma kalacak bakım evi bulunsun’

İzmir'in Menemen İlçesi’nde yaşayan Bülent Özçapın, ağır otizmli olan 22 yaşındaki oğlu Muhammed’e kalacak bakım evi bulamayınca isyan etti.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; oğlunun “Bakamıyoruz” denilerek son 2.5 yılda 5 bakım evinden gönderildiğini ve son olarak da Konya’daki bakım evi tarafından “Kendisine zarar verdiği” gerekçesiyle akıl hastanesine yatırıldığını söyleyen Özçapın “Devlet oğlumun kalacağı Ege Bölgesi’nde bakım evi bulsun ya da evde bakabilmemiz için bize bakıcı desteği versin” dedi. 63 yaşındaki baba, “Devletin verdiği bakım evi parası ile yardımcı bulamıyorum. Devlet yarım gün dahi olsa, evde bakım hizmeti sağlarsa evladıma bakarım” dedi.

DEVLET 900 TL ÖDÜYOR

Kirada kaldıklarını belirten Özçapın oğullarına evde baktıklarında devletin 900 lira bakım ücreti verdiğini ancak bu parayla yardımcı bakıcı bulamadıklarını söyledi. Otizm Dernekleri Federasyonu İzmir Temsilcisi Yeşim Bayındır Zorlu, ailenin çok mağdur durumda olduğunu belirterek şunları söyledi: “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı acil olarak Ege Bölgesi’ndeki bir bakım evine getirmeli. Maalesef devletten para alan bakım evlerinin hasta seçme hakkı var. Aile çaresiz ve çözüm bekliyor. Ayrıca aile oğluna evde bakacağını söylüyor, ama tek başlarına yapamıyor. Devlet evde bakım hizmetini devreye sokmalı. En azından yarım gün dahi olsa, bir yardımcı göndermeli. Muhammed gibi birçok mağdur var.”