Paketli dondurma sağlıklı mı zararlı mı?

Diyetisyen Esra Kula, ismi dondurma olsa da, içeriğinde gerçek süt, şeker ve salep bulunmayan paketli dondurmaların hem sağlığa zararlı olduğunu hem de kilo alımını artırdığını söyledi.

DONDURMA DAHA SAĞLIKLI AMA...

İHA'nın haberine göre; yaz aylarında çokça tüketilen dondurmanın şerbetli tatlılara göre daha sağlıklı bir seçenek olmasına rağmen, içeriğinde gerçek süt ile şeker ve salep barındırmayan paketli dondurmaların tam tersi sağlığa zarar vereceğini ve kilo alımını hızlandıracağını belirten Diyetisyen Esra Kula, "Dondurma süt ve salepten yapılmışsa gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Fakat süt tozu, ağır yağlar, kremalar ve bir sürü koruyucularla hazırlanmış; ismi dondurma olsa da içeriği dondurma olmayan gıdalara karşı dikkatli olmak, özellikle çocukları bunlardan korumak önemli" dedi.

Dışarıdan alınan paket dondurmalar yerine evde yapılan dondurmaların daha sağlıklı seçenekler olacağını kaydeden Kula, "Evde yoğurt, yulaf, meyve blendırdan geçirilip dondurma kaplarına konularak alternatif ve sağlıklı yoğurtlar yapılabilir. Bu, birebir alışkın olduğumuz dondurma tadında olmasa bile soğuk ve sağlıklı bir yiyecek olarak ara sıra çocuklara sunulabilir ya da kilo vermek isteyenler bu tür alternatifleri değerlendirebilir" ifadelerini kullandı.