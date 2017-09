Kurban Bayramı sofrası nasıl olmalı?

Diyetisyen Güneş Aksüs, HT Magazin'de Kurban Bayramı sofralarında dikkat edilmesi gerekenleri kaleme aldı.

Bugün bayram! “Diyeti konuşacağımız en son gün” diyebilirsiniz. Ama biliyorum ki aranızda bayramda da diyetini bozmayanlar, elinden geleni yapanlar, tatlılara ve tuzlulara kendini kaptırmayanlar var. Öncelikle onları kutluyorum! Bu karar sizin, isterseniz küçük molalar verebilir, isterseniz “Hazır düzene girmişken diyetimi bozmak istemiyorum” diyebilirsiniz.

DİYETİNİZİ BOZMAYACAK KURALLAR

Bu öyle bir psikolojidir. Uzun süre şeker kullanmadığınızda bir daha canınız istemez. Tuzu azaltmayı başarırsanız tuzlu yemekler sizi rahatsız eder. Aylardır tatlı yemiyorsanız çok özleseniz bile yediğinizde eski hazzı vermez. O yüzden eğer “Bayramda mola yok” derseniz sizi desteklerim. İsterseniz şöyle yapalım, zayıflama diyetini bozmayacak ama bayramın da tadını kaçırmayacak kuralları yazalım. Siz de uygulayın. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz.

KAHVALTI ÖZELDİR

Genelde bayram günü ailece yapılan kahvaltıların tadı unutulmaz. Sofrada olanlardan çok sofrada oturanlar ve konuşulanlar değerlidir ve inanın bu anın vitaminleri her şeyden önemli olabilir. Eğer hep beraber sofraya oturabiliyorsanız önce şükredin. Sonraysa çok abartmadan, bol kahkahayla bayram kahvaltınıza başlayın.

BAYRAM KAHVALTISI

- Omlet

- 1-2 dilim peynir (bence İzmir tulumu)

- Bol domates, salatalık, biber ve maydanoz

- Kırmızı biber (çiğ veya köz)

- 1 dilim peynirli börek veya katmer veya simit

- Çok seviyorsanız 2-3 dilim sucuk

- Şekersiz, mis gibi bir çay

AKŞAM YEMEĞİNDE BAYRAM VAR!

Bayram olduğunu nereden anlarız? Akşam sofraya tabak koyacak yer bulamadığımızda, “Önce tatlı mı yesek börek mi?” diye kafamız karıştığında ya da annemiz “Senin için yaptım” diyerek ağzımıza yemekleri tıkıştırdığında bir kez daha anlarız ki bayram günü yemek ayrı bir şölendir. Büyüklerimizi kırmadan sofraya oturalım. Unutmayalım ki diyet sadece elinde listeyle gezmek değildir. Yaşam şeklini değiştirmek, daha dengeli olmak, doyduğunda bırakmak, az da olsa tadını çıkarabilmek, doğru besini, iyi gıdayı her an bulabilmek sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleridir.

Ara öğünleri unutursan diyeti unut!

Bayramda tatil, gezmeler, turlar, aile ziyaretleri derken en sık unutulan öğün ara öğündür. Ara öğün yapmadan sofraya oturursanız ne diyet kalır ne de tokluk! Kendinizle savaşırsınız, benden söylemesi! Ne olursa olsun açlığınızı kontrol edebilmek için ara öğün yapın. Peki ara öğünlerde neler yenebilir?

- 1 taze meyve

- 1 kuru meyve + kuruyemiş

- Galeta

- Ayran

- Süt ya da sütlü kahve

- Tahıllı, az yağlı bir kurabiye

Et tüketimini abartmayın

Kurban Bayramı’nda et tüketimini çok abartmadan artırabiliriz. Normalde günlük hakkımız kadınlara 3, erkeklere 5 köfte kadar etken, bayramda bu 2 katına çıkabilir. Ama 5 katına çıkmasın! Aman dikkat! Bir anda kendinizi zorlamayın. Etin sindirimi zordur, yavaş yavaş yiyin ve yağlı kısımlarını daha az tercih edin. İyi pişmiş bir eti yanında güzel bir salatayla desteklemeyi unutmayın. Akşam yemeğinde şöyle bir mönüyü tercih edebilirsiniz:

- 1 kâse çorba (mercimek, tarhana veya sebze çorbası)

- 4-5 kaşık kavurma

- Salata (karışık, zeytinyağlı ve limonlu)

- Zeytinyağlı sebzeler

- Cacık veya yoğurtlu salata

Eti sebzeyle pişirin

İster güveç yapın, ister fırında... Et zaten yağlı olduğu için ilave yağ koymanıza gerek yok. Sebzelerle pişen et hem daha sağlıklı olur hem de daha lezzetli. “Sebzeyi zaten çok yiyoruz, bugün bol bol et yiyelim” diyerek midenizi zorlamayın. Tuza dikkat edin, yemekleri az tuzlu pişirin. Bol su içmeyi unutmayın. Etleri dışarıda bırakmayın, hijyen kurallarına dikkat edin. Hava sıcak, gıda zehirlenmeleri böyle günlerde sık görülüyor. Aman dikkat! Sağlık ve keyif dolu bayramlar dilerim!