Bayram ikramlarında baskı yapmayın!

Ceyda Erenoğlu'nun Gazete Habertürk'te yer alan haberine göre, bayramda ziyaretinize gelen konuklara ikramlar konusunda baskıda bulunmamanız, o kişilerin sağlığına katkı yapıyor. Özellikle kronik hastalıkları olanların bu özel dönemde daha dikkatli olmaları ve yeri geldiğinde “Hayır” demeyi bilmeleri gerekiyor. Böbrek fonksiyonu bozuk hastaların yüksek potasyum içeren meyveli tatlılardan, gazlı içecek ve soğuk çaylardan uzak durmaları tavsiye ediliyor

Bayram tatilinde gerçekleşen ziyaretlerde yapılan ikramlar, özellikle kronik hastalığı olanlar için sonu hastanelere düşmekle biten üzücü durumlara yol açabiliyor. Buna engel olmanın yolları var. Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, ‘’bayram ziyaretlerinde sunulan tüm ikramların kabul edilmesinin sağlık açısından zararlı’’ olduğunu söylüyor. Sağlık sorunu olan kişilerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hastaların kendi sağlıklarını riske atacak ikramları kibarca reddetmeleri, sağlıklarına yönelik olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda et tüketimini tamamen yasaklamak, herkes için olduğu gibi bu hastalar için de dengesiz beslenmeye yol açarak bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sorunların gelişmesine zemin hazırlayabiliyor. Bu durum bu hastalarda et tüketiminde yasak olmamasına karşın böbrek fonksiyonlarındaki bozukluğun derecesine göre kısıtlama olabileceği anlamına geliyor.

GAZLI İÇECEK VE SOĞUK ÇAY BÖBREK HASTALARINA GÖRE DEĞİL

Böbrek fonksiyonları bozulmuş, potasyum ve/veya fosfor düzeyi yüksek olan hastaların gazlı içecekler, meyve suları, soğuk çay gibi içeceklerden sakınmaları gerekiyor. Özellikle diyabeti olan böbrek hastalarının tüketecekleri sıvıların şeker içerip içermediğine dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kişilerin günde 5-6 çay bardağı şekersiz çay ile 1-2 fincan Türk kahvesi tüketimine izin veriliyor. Kahvede daha fazla olmakla birlikte çayda da bulunan kafein, tansiyon yükselmesine neden olabileceği için yüksek tansiyon problemi olan hastaların bu konuda daha dikkatli olmaları öneriliyor.

TERCİHİNİZ SU, AYRAN VE KEFİRDEN YANA OLSUN

En sağlıklı içeceğin içme suyu olduğunun unutulmaması gerekiyor. Bunun yanında az yağlı doğal yoğurttan yapılmış ve tuz eklenmemiş ayran veya meyve katkısı olmayan kefir ikramı da yararlı seçimler olarak görülüyor.

BÖBREK HASTALARI MEYVELİ TATLI TÜKETİMİNDEN UZAK DURSUN

Diyabetik olmayan ve kilo fazlası bulunmayan böbrek hastalarının sütlü veya şerbetli tatlıları aşırıya kaçmadan yiyebilecekleri belirtiliyor. Elma tatlısı dışındaki meyveli tatlılar fazla miktarda potasyum içerdiği için bu tatlıların özellikle potasyum yüksekliği sorunu yaşayan hastalar tarafından tercih edilmemesi gerekiyor.

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ KALP VE TANSİYONU OLANLARA ZARARLI

BÖBREK fonksiyon bozukluğu olan yani “kronik böbrek hastalığı” tanısı almış olan bir hastanın asla tüketmemesi gereken besin öğelerinin neler olduğunu en iyi bilen kişinin hastayı takip eden nefroloji uzmanı olduğu belirtiliyor. Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, ‘’bu hastaların çok büyük bölümünde hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) ve kalp hastalığı da bulunduğu için bu kişilerin tuz içeriği yüksek olan besinlerden (turşu, salamura, işlenmiş et ürünleri-sucuk, salam, sosis. konserve gibi) uzak durmalarını’’ öneriyor. Böbrek hastalığına diyabetin eşlik ettiği hastaların ise şeker ve karbonhidrat tüketimlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastaların öncelikli tercih etmeleri gereken meyvelerin ise içerdikleri potasyum oranının düşüklüğü nedeniyle elma ve armut olduğuna dikkat çekiliyor.

KOŞTURMACA EGZERSİZ YERİNE GEÇMEZ

YOĞUN tempolu iş hayatı olan kişiler, bayram tatiliyle gelen izin günlerini genellikle dinlenmeye ayırıp az hareket etme eğiliminde oluyorlar. Oysa günde 30 dakika kadar sürecek tempolu fiziksel aktivite (yürüyüş, yüzme, bisiklet binme, dans vb.) hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından çok yararlı bulunuyor. Uzmanlar bayram koşturmacasının düzenli egzersizin yerine geçemeyeceğini ifade ediyor.

BU ÖNERİLERİ HER ZAMAN UYGULAYIN

- Sigaradan uzak durun.

- Tuz tüketiminizi kısıtlayın (günde 6 gramdan az).

- Kilo artışına izin vermeyin.

- Stresinizi iyi yönetin.

- Düzenli egzersiz yapın.

KALP SAĞLIĞINIZ İÇİN BAYRAMDA DA AKDENİZ DİYETİNE YAKIN OLUN

Gerek kalp-damar sistemi ve gerekse merkezi sinir sistemi açısından genel sağlığı korumak için “Akdeniz diyeti” tarzını benimsemek gerekiyor. Bu; meyve, sebze, bakliyat, esmer ekmek, balık ve ızgara et gibi besin öğelerinin ön planda olduğu bir beslenme şeklinin tercih edilmesi anlamına geliyor.