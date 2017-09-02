Kurban Bayramı'nda şeker kullanımına dikkat

Gazete Habertürk'te yer alan haberde diyetisyen ve yaşam koçu Gizem Şeber, “ağır yemeklerin ardından iyi bir sindirim için tavsiyelerde bulunup uzun tatillerde çocukları şekerli tatlara alıştırmanın tehlikelerine’’ dikkat çekiyor.
SİNDİRİM İÇİN ADA ÇAYI VEYA REZENE
Ağır bayram sofralarının ardından sindirime katkı sağlayan bitki çaylarının en önemlileri arasında adaçayı ve rezene bulunuyor. Yine iyi bir sindirim için yemekten 1 saat sonra hafif tempolu yürüyüş öneriliyor. Asıl dikkat edilmesi gerekenin sofradayken besinleri yavaş ve iyi çiğneyerek tüketmek olduğu, sindirimin ağızda başladığının unutulmaması gerektiği belirtiliyor.
ÇOCUKLARIN ŞEKER BAĞIMLISI OLMASINA İZİN VERMEYİN
Gizem Şeber, “bir çocuğun şeker bağımlısı olmasına engel olmanın onun için yapılacak en büyük iyilik’’ olduğunu söylüyor. Şeker öğrenilmiş tattır ve beyinde uyuşturucu kullanımında da gözlenen haz verici öğelerin salgılanmasına neden olur. Bu nedenle bağımlılık oluşturma riski yüksektir diyor. Bunların dışında çocuğun diş sağlığı, sağlıklı kiloda olması ve sindirim sistemi problemleri yaşamaması açısından da abur cubur ve şeker tüketiminde dikkatli olunması gerekiyor. Yeni bilimsel çalışmalar, özellikle şeker tüketiminin hiperaktivite ve otizm gibi günümüzde görülme sıklığı artan sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini gösteriyor. Bu nedenle hem çocuğun bu tür gıdalardan uzak kalması hem de aile fertlerinin bu konuda çocuğa örnek oluşturması gerekiyor. Evde hamburger yapmanın, fırında yalancı patates cipsi veya dondurma hazırlamanın çok kolay ve pratik olduğu belirtiliyor. Çocuğu iknada renkli tabak veya paketlerle servis yapmak da önemli rol oynuyor.
Böylelikle çocukları fast food besinlere yönlendiren faktörlerden biri olan kolaya kaçmak veya çalışan annelerin hissettiği vicdani sorumluluk ile çocuklarını ödüllendirme istekleri de ortadan kalkmış oluyor.
BAYRAM SOFRALARI IÇIN SAĞLIKLI BİR TARIF
KARNABAHAR PİLAVI (PİRİNÇ PİLAVI YERİNE)
- 1 orta boy karnabahar
- 1 küçük boy soğan
- Tuz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI: Karnabaharı yıkayın, yapraklarını ayırın. Küçük pirinç tanelerini andırıncaya dek blenderdan geçirin. Blenderdan çıkmış karnabaharın suyunu süzün. Soğanı incecik çentin ve zeytinyağında yakmadan çevirin. Üzerine karnabaharı ekleyip hafif sararıncaya kadar çevirerek pişirin. Ateşten almadan önce tuz ilave edin ve karıştırın.
- kurban bayramı
- şeker tüketimi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.