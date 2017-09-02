Kurban Bayramı'nda şeker kullanımına dikkat

Gazete Habertürk'te yer alan haberde diyetisyen ve yaşam koçu Gizem Şeber, “ağır yemeklerin ardından iyi bir sindirim için tavsiyelerde bulunup uzun tatillerde çocukları şekerli tatlara alıştırmanın tehlikelerine’’ dikkat çekiyor.

SİNDİRİM İÇİN ADA ÇAYI VEYA REZENE

Ağır bayram sofralarının ardından sindirime katkı sağlayan bitki çaylarının en önemlileri arasında adaçayı ve rezene bulunuyor. Yine iyi bir sindirim için yemekten 1 saat sonra hafif tempolu yürüyüş öneriliyor. Asıl dikkat edilmesi gerekenin sofradayken besinleri yavaş ve iyi çiğneyerek tüketmek olduğu, sindirimin ağızda başladığının unutulmaması gerektiği belirtiliyor.

ÇOCUKLARIN ŞEKER BAĞIMLISI OLMASINA İZİN VERMEYİN

Gizem Şeber, “bir çocuğun şeker bağımlısı olmasına engel olmanın onun için yapılacak en büyük iyilik’’ olduğunu söylüyor. Şeker öğrenilmiş tattır ve beyinde uyuşturucu kullanımında da gözlenen haz verici öğelerin salgılanmasına neden olur. Bu nedenle bağımlılık oluşturma riski yüksektir diyor. Bunların dışında çocuğun diş sağlığı, sağlıklı kiloda olması ve sindirim sistemi problemleri yaşamaması açısından da abur cubur ve şeker tüketiminde dikkatli olunması gerekiyor. Yeni bilimsel çalışmalar, özellikle şeker tüketiminin hiperaktivite ve otizm gibi günümüzde görülme sıklığı artan sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini gösteriyor. Bu nedenle hem çocuğun bu tür gıdalardan uzak kalması hem de aile fertlerinin bu konuda çocuğa örnek oluşturması gerekiyor. Evde hamburger yapmanın, fırında yalancı patates cipsi veya dondurma hazırlamanın çok kolay ve pratik olduğu belirtiliyor. Çocuğu iknada renkli tabak veya paketlerle servis yapmak da önemli rol oynuyor.

Böylelikle çocukları fast food besinlere yönlendiren faktörlerden biri olan kolaya kaçmak veya çalışan annelerin hissettiği vicdani sorumluluk ile çocuklarını ödüllendirme istekleri de ortadan kalkmış oluyor.

BAYRAM SOFRALARI IÇIN SAĞLIKLI BİR TARIF

KARNABAHAR PİLAVI (PİRİNÇ PİLAVI YERİNE)

- 1 orta boy karnabahar

- 1 küçük boy soğan

- Tuz

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Karnabaharı yıkayın, yapraklarını ayırın. Küçük pirinç tanelerini andırıncaya dek blenderdan geçirin. Blenderdan çıkmış karnabaharın suyunu süzün. Soğanı incecik çentin ve zeytinyağında yakmadan çevirin. Üzerine karnabaharı ekleyip hafif sararıncaya kadar çevirerek pişirin. Ateşten almadan önce tuz ilave edin ve karıştırın.

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