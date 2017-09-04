Kanser tedavisinde büyük umut! Kansere karşı nano robot

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, İngiltere’de bilim insanları, kanserli hücreyi nano robot kullanarak yok etmeyi başardı. Atomik boyutlardaki pervaneli makineler, önümüzdeki yıllarda kanser tedavisinde kemoterapi ve ışına alternatif bir yöntem olarak kullanılabilecek.

Kanser tedavisinde nano robot devri başlıyor. Atomik boyutlarda küçük pervaneli robotlar, kanserli hücreleri bulup ilaçla yok edilebilecek.

Geliştirilen ilk ‘nano robot’ bir prostat kanseri hücresini yok etmeyi başardı. ABD Rice ve Kuzey Carolina üniversiteleri ile İngiltere’nin Durham Üniversitesi’nden bilim insanlarının ortak çalışmasıyla geliştirilen nano robot, İngiltere’de yapılan deneyde kanser hücresini 3 dakikada buldu ve duvarına yapışarak yok etti. Sonuçları Nature Dergisi’nde yayınlanan deney, kanser tedavisinde yeni bir ufuk açıyor. Çalışmanın lideri Durham Üniversitesi’nden Dr. Robert Pal, geliştirilen nano robotların çok sayıda farklı kanser türünde kullanılabileceğini söyledi.

Dr. Pal, “Nano robotları ışınla yönlendirebiliyoruz. Bu robotlar kanserli hücreleri yok edebilir veya ilaç enjekte edebilir. Bu yöntemi meme veya deri kanserinde de kullanabiliriz. Özellik kemoterapi gibi geleneksel yöntemlerle yanıt alamadığımız kanser türlerinde bu yöntem bir çözüm olabilir” dedi.

Geleneksel yöntemlerde kanserli hücreler, kemoterapi veya ışın tedavisiyle yok edilmeye çalışılıyor, gerekirse hasta ameliyat edilip ur temizleniyor. Nano robotlar ise hastalığı yan etkisiz olarak tedavi etme şansı veriyor.

Son olarak nano robotlar o kadar ufak ki, nano robotların 50 bin tanesi ancak bir saç teli kalınlığına ulaşıyor.

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