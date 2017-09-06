Gençlerde kalp krizi daha tehlikeli

Göğsünde ağrı hissedince hastaneye giden Mersinli tır şoförü Veli Yıldız, bypass ameliyatı oldu ve 3 damarı değiştirildi.
İHA'nın haberine göre; Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki tır şoförü Veli Yıldız, bir inşaat çalışmasına taşıdığı mucuru dökmek için sıra beklerken göğsünde ağrı hissetti. Soğuk ter döken Veli Yıldız, bir süre sonra rahatlayınca tehlikeli bir durum olmadığını düşündü. Ancak 2 gün sonra gece yatağında birden ateşlendi. Yine göğsünde ağrı hisseden ve soğuk ter döken Veli Yıldız, eşini uyandırıp ambulans çağırmasını istedi.
ÖNCE YOĞUN BAKIMDA KALDI
Eve gelen ambulanstaki sağlık görevlileri kalp krizi geçirdiğini belirledikleri Veli Yıldız'ı Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Devlet Hastanesi Acil Servis doktorları, ilk müdahalesini yaptıkları Veli Yıldız'a yoğun bakım ünitesine aldı. İlaç tedavisi uygulanan hasta, sabah hastaneye sevk edildi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Kalmış, anjiyo yaptığı Veli Yıldız'ın bypass ameliyatı olması ve 3 damarının değişmesi gerektiğini söyledi. Ertesi gün Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özgür Mart ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Veli Yıldız'ın 3 damarı değiştirildi.
"BÖYLE OLACAĞINI TAHMİN EDİYORDUM"
Başarılı geçen ameliyatın ardından kısa sürede yürümeye başlayan Veli Yıldız, mesleği nedeniyle düzensiz bir hayatı olduğunu, kötü beslendiğini, kilo aldığını ve çok sigara içtiğini belirterek "Ayrıca son dönemde maddi sıkıntılar yaşadım. Çok stresliydim. Bir gün kalp krizi geçirebileceğimi tahmin ediyordum" dedi. Yıldız, artık sağlığına zarar vermeyecek bir işte çalışmak istediğini söyledi. Ameliyatı yapan Op. Dr. Özgür Mart ise genç yaşta geçirilen kalp krizlerinin çok daha tehlikeli olduğunu vurguladı. Op. Dr. Mart, "Ailesinde kalp hastalığı bulunanlar, sigara içenler, obezite ve diyabet hastaları ile stresli bir yaşam sürenler, yılda bir kez kardiyoloji muayenesine girmeli" diye konuştu.
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