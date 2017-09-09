HT Cumartesi ekinden Sema Ereren kaygılı ebeveyn olmanın sakıncalarından bahsetti.

Avrasya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Burak Berber, aşırı mükemmeliyetçi ve kaygılı ebeveynlerin, çocuğun yaşadığı kaygı ve korkunun sebebi olabileceğini söylüyor ve “Aşırı korumacı davranan ebeveynlerin çocukları anne ve babasına bağımlı yaşamak zorunda kalmıştır, okulda kendini savunmasız ve korkmuş hisseder, ‘okul’ kelimesi bile çocuğu korkutur, ebeveynlerinin onu terk edeceğini düşündüğü için okula gitmek istemez, her pazar günü çocuk için bir kâbusa dönüşür, okula gitmemek için ailesiyle pazarlığa girer. Çocuğun yaşadığı korku baş ağrısı, mide bulantısı, karın ağrısı olarak da kendini gösterebilir” diyor. Bu ailelerin ortak özellikleri:

Çok fazla ilgili olan ve çocuklarını sürekli memnun ederek sevgisini bu yolla kazanabileceklerin inanan aileler.

Çocukların üzerinde çok fazla baskı kuran ve bu baskının çocuk için gerekli olduğuna inanan aileler.

Çocuklarının büyüdüklerini kabullenemeyen, sorumluluk vermekten kaçınan aileler.

Çocuklarını sürekli koruma içgüdüsünde olan aileler.

NE YAPILABİLİR?

Özbakım becerileri okul öncesi dönemde kazandırılmalı.

Çocukların en büyük korkusu ayrılmak... Buna karşı akşam yeniden beraber vakit geçirileceği çocuğa hatırlatılmalı.

Okul günleri anne ve babanın takınacağı pozitif tutumla çocuğun okulu yeni bir başlangıç olarak algılanması sağlanmalı.

Çocuk okula başladığında gösterdiği tepkilere karşı aile kararlı bir tutum sergilemeli.

Çocuğun okulla ilgili anlattığı tüm olumsuz düşünceler sabırla dinlenmeli.