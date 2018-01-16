Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın ilk fragmanı yayınlandı. Recep İvedik tiplemesiyle gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar'ın Kayhan filminin nasıl olacağı çok merak ediliyor. Çekimleri 5 hafta boyunca İstanbul'da gerçekleştirilen filmde, eline geçen yıllıktan lise arkadaşlarının aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan'ın intikam alma çabasını anlatılıyor.

KAYHAN FİLMİ FRAGMANI

KAYHAN NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Kayhan filmi 9 Lubat 2018'de vizyona girecek. Şahan Gökbakar, kardeşi Togan ile senaryosunu yazdığı film için, "Kayhan yaptığım skeçler arasında en sevilen karakterlerden biriydi. Sinemadaki hikayesinde de herkesin ona çabucak ısınacağını düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Şahan Gökbakar Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda, sıradaki projesinin Recep İvedik 6 olduğunu da sevenlerine müjdeledi.

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