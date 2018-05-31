HT Egeli'de yer alan habere göre, Kuşadası Belediyesi’nin çevresel bilinçlenmenin artırılmasına yönelik çevreye, doğaya, denize dikkat çekmek amacıyla yerli ve yabancı tatilcilere yönelik bilgilendirme amaçlı yaptığı pano ve girişimleri ödül aldı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden oluşan jüri, Kuşadası Belediyesi’ni, 2017 Yılında Mavi Bayrak Programı çerçevesinde yaptıkları çevre eğitim etkinlikleri kapsamı, niteliği ve dosyalaması açısından ödüle layık gördü. TÜRÇEV’den Kuşadası Belediyesi’ne gönderilen yazıda “Uluslararası Mavi Bayrak Ödülleri’nin korunması ve yıllar itibariyle devamlılığı, bulunduğu yöresinde çevresel bilinçlenmenin artmasına bağlıdır. Kriterler arasında bulunan çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinliklerinin etkili ve doğru bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 2001 yılından bu yana her yıl Mavi Bayrak başvuru dosyaları içerisindeki çevre eğitim etkinlikleri ek dosyasının değerlendirilmesi, Mavi Bayrak Çevre Eğitim Etkinlikleri jürisi tarafından yapılmaktadır. Jürinin yaptığı değerlendirmede plaj kategorisinde Kuşadası Belediyesi ödüle layık görülmüştür” denildi.

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Hedeflerinin sürdürülebilir bir yaşam, sürdürülebilir bir çevre olduğunu söyleyen Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, “Bunun birincil yolu insanları bilinçlendirmekten geçer. Yaptığımız çalışmalar ile her yıl Mavi Bayrak sayımızı artırırken, diğer yandan da hemşerilerimizle çevre bilincini paylaşıyoruz. Bu çabanın ödüllendirilmesi gurur verici “şeklinde konuştu.

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