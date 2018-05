HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

1- Bana sizi soran birine anlatmakta zorlandım, her müzik türü ve her türlü sound var. Sizce onlara ne demeliyim?

Enerjik, hızlı tempolu bir DJ stiliyle harmanlanmış, doğaçlamanın baskın olduğu bir caz üçlüsü diyebilirsin.

2- Çoğu müzisyen sokaklardan beslendiklerini söyler ancak sizin kadar iç içe olanı az gördüm. Sokaklar sizin için neyi ifade ediyor?

Sokaklar bizim için neredeyse her şeyi ifade ediyor. Biz sokaklarda var olduk. Eğer sokaklarda çalmasaydık emin olun bugün şu soruları yanıtlıyor olamazdık.

3- Kapalı, koltuk düzenli mekânlarda müzik yapmakla metrolarda, sokaklarda yapmak arasındaki fark nedir?

Acayip farklı! Sokaklarda ses kontrolü veya amplifikasyonu yok. Etrafta insanlar dolaşır, kimisi 10 dakika sonra gider. Ayrıca bir mekânda konsere hazırlanmak tüm gününü alır. Ama her ikisinin de yeri ayrı...

4- Yeni yayınladığınız serinin adını The Internet koyma fikri nereden çıktı?

İnternet, bizim için her şey! Bu nesildeki en önemli şey. Şu anda burada olmamızın sebebi. İşte tam olarak bundan.

5- Sizi İstanbul sokaklarında bir yerde müzik yaparken görecek miyiz?

Her an her yerde çalabiliriz!