Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde fil hastalığı (lenfödem) nedeniyle 250 kiloya ulaşan ve yatağa bağımlı halde yaşayan Sevim Bal, bir an evvel sağlığına kavuşarak çocuklarına yemek yapabilmenin hayalini kuruyor.

AA'nın haberine göre; eşinin 7 yıl önce hayatını kaybetmesiyle 4 çocuğuyla bir başına yaşamak zorunda kalan 45 yaşındaki anne Bal, bacaklarında oluşan şişlik ve yaralar nedeniyle hastaneye başvurdu. Tedavi olmak için başvurmadığı hastane kalmayan Bal'a en son fil hastalığı (lenfödem) teşhisi konuldu.

Her geçen gün şişen bacaklarındaki yaralar nedeniyle zor günler geçiren anne Bal, aldığı kilolar yüzünden 250 kiloya kadar ulaştı. 6 yıldır ne ev işi ne de çocuklarına bir tas çorba yapabilen acılı anne, kirada oturdukları evde kendisine bakmak için üniversite öğrenimini donduran kızı Ömür (22) ve diğer çocuklarına bağımlı halde yaşıyor.

Rahatsızlığı nedeniyle oturarak uyuyan, yıllardır yatak yüzü görmeyen ve tuvalet ihtiyacını dahi çocuklarının yardımıyla giderebilen anne Bal'ın en büyük isteği, sağlığına kavuşarak çocuklarına yemek yapabilmek.

Hastanelerde en fazla 200 kilo olan hastalara göre tasarlanan ekipmanların yetersiz kalması nedeniyle tedavi olamayan ancak bazı özel hastanelerden kabul gören Bal, bir an önce normal yaşantısına dönebilmek için yetkililerden yardım bekliyor.

"YALVARIYORUM, BANA DA YARDIM ELİ UZATIN"

Anne Bal, eşi öldükten sonra ayaklarında ağrı olduğunu, hastanelere gittiğinde tedavisine bir çözüm bulamadığını söyledi.

Rahatsızlığından dolayı ayaklarında yaralar çıktığını aktaran Bal, "O yüzden hastaneye gittim. Doktor hatta 'Annenize ne yaptınız? Stres, bunalma, üzüntü... Bu yaralar nereden oldu?' demişti. Sonradan fil hastalığı olduğunu öğrendik ama gitmediğim hastane kalmadı. Samsun'a, İstanbul'a, Ankara'ya gittim fakat hiçbir şekilde tedavimi bulamadım" diye konuştu.

Kaç senedir yatak yüzü görmediğini, yatıp uyuyamadığını aktaran Bal, "Hep böyle oturuyorum. Ben de 'Allah'ım ne olur uyuyayım, sırt üstü yatabileyim.' diyorum. Ama hiç yatak yüzü göremiyorum. Hep böyle oturup kaldım. Bir o tarafa, bir bu tarafa dönüyorum. Büyüklerim yardım etsin bana ne olur. Çok zorlanıyorum, yardım etsinler. Rutubetli evde olmuyor, hastayım, çok daha kötü oluyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIM DUYACAK DİYE SESLİ SESLİ AĞLAYAMIYORUM"

Evlendiğinde 70 kilo olduğunu, doğumlardan sonra kilo almaya başladığını belirten Bal, ikinci bebeğinin ters doğduğunu, doktorların hastalığın ondan kaynaklı olabileceğini söylediğini aktardı.

"En çok sağlığıma kavuşmayı istiyorum" diyen anne Sevim Bal, "Gezip tozmak, çocuklarıma yemek yapmak. En çok ikisini istiyorum. Çocuklarım yeter ki rahatlasın. Oturdum, camın önünde ölümü bekliyorum. Hiçbir çarem yok. Artık çok bunalıyorum. Allah rızası için benim de elimden tutsunlar. Hep böyle ağlıyorum gece gündüz. Ayaklarım hep yanıyor. Hiçbir ilaç fayda etmiyor. Çocuklarım duyacak diye sesli sesli ağlayamıyorum bile. Gece hep ağzımı sıkarak ağlıyorum. Çok sancılarım oluyor, hiç yatamıyorum" şeklinde konuştu.

Kızının kendisine bakmak için üniversiteyi bıraktığına da değinen Bal, okuyan çocukları için yardımseverlere çağrıda bulundu.

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