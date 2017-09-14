Salamina Adası siyaha büründü

Yunanistan'da bir petrol tankerinin batmasının ardından Salamina Adası'nın kıyıları 1,5 kilometre boyunca petrol tabakasıyla kaplandı. Çok sayıda uzman ve gönüllü, adada sahilleri temizleme çalışmalarına katıldı. Yetkililer temizleme çalışmalarının aylar alabileceğini belirtiyor.

Petrolün, pazar günü Aya Zoni II adlı tankerin batmasından kısa süre sonra denize yayılmaya başladığı bilgisi verildi. Batan tanker 2 bin 570 ton petrol taşıyordu. Dalgıç ekiplerinin tankerden daha fazla petrol sızmasını engellemeyi başardıkları bildirildi. Petrol bulaşmış 27 metreküp suyun denizden çekildiği açıklandı.

Salamina Belediye Başkanı İsidora Nannou, "Bu bizim için büyük bir felaket” diyerek, kıyı şeridinde petrol kokusu olduğunu ve çok sayıda insanın nefes alma güçlüğü çektiğini ifade etti.

Tankerin neden battığı henüz açıklanmadı. Tankerin kaptanı ve makinistinin ihmali olup olmayacağının soruşturulacağı bildirildi.

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