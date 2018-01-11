Samsun'da özel bir hastanenin yeni doğum ünitesinde çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

Show Haber'de yer alan görüntülerde stajyer hemşire yeni doğan bebeğin ağzını kapattı, yüzünü sıktı. Bebeğin ağlaması kesilmedi aksine daha da arttı. Hatta yüzü kıpkırmızı oldu. O görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.



Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan stajyer hemşire ağlayan bebeğin ağzını kapattığı o anlarda, 'Sonrasında linç ediyorlar' diyerek kamuoyundan gelen haklı tepkilere dalga geçti.



Onu kayda alan arkadaşı bile bir an için içinde bulunduğu hatanın farkına vardı ama o bu davranışına devam etti.

AA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığınca, bazı basın yayın organlarında "Samsun'da özel hastanede skandal" başlığıyla yer alan haberler üzerine, Samsun Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan, medyada yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "İnceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli işlemler uygulanarak, kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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