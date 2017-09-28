Samsunspor'un yeni hocası Besim Durmuş

Samsunspor Yönetimi, Alpay Özalan'ın istifasının ardından boşalan koltuğa 1 maçlığına kulübün Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu eski Teknik Direktörü Besim Durmuş'u getirdi. Besim Durmuş, kırmızı-beyazlıların başında ilk antrenmanına çıkarken, Balıkesirspor maçı için iddialı açıklamalarda bulundu.
"ALPAY HOCA İLE ÇEK TARTIŞMASI YAŞADIK"
Alpay Hoca ile anlaşarak ayrıldıklarının altını çizen Samsunspor Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, "Alpay hocayla karşılıklı sonlandırma sözleşmesini imzaladık. Kendisi hak ettiği alacaklarının bir kısmını nakit aldı. Kalanı için de çek verdik. Aramızda çek almıyor, kabul etmiyor gibi tartışmalar olmadı. Medenice imzaları attık, helalleştik ve ayrıldık. Kendilerine katkıları için teşekkür ediyoruz. Bugünden itibaren Besim Durmuş takımın başında olacak. Balıkesirspor maçına Besim hoca takımı ayarlayacak" dedi.
"ORTAK AKIL İLE BALIKESİR MAÇINI KAZANACAĞIZ"
Takıma enerji getireceğini iddia eden Besim Durmuş, "İnsanlar yaşarken, yüzde 33 gelecek endişesiyle, yüzde 33 de geçmişteki hatalarına yer ayırıyor. Anı yaşamak içinse bize yüzde 34'lük bir an kalıyor. Biz günümüzü doğru yaşayamıyoruz. Biz bundan sonra enerjimizin yüzde 100'ünü her idmana ve maça yansıtacağız. Bu oyuncu grubunu mental ve psikolojik olarak daha hazır bir hale dönüştürmemiz lazım. Çünkü kazanamamanın verdiği ve şehrin beklentisine cevap verememenin verdiği bir ağırlık var futbolcuların üstünde. Takımda hem defans hem de hücumu yapabilecek bir oyuncu grubu var ama ortak akıl eksikliği var. Bunu çok kısa sürede toparlamak için mental açıdan yardımcı olacağım. O enerjiyi ortaya çıkartacağımı düşünüyorum. Takıma inanıyoruz. İnşallah beraberce ağabey kardeş ortak akılla hafta sonunda oynayacağımız Balıkesirspor maçını kazanarak Samsun'a dönmek istiyoruz" diye konuştu.
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