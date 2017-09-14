Sanal bahisçi taksiye bindi

Geçen ay yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile sanal bahisle ilgili paralara el konulması hükmü getirilirken, sanal bahisçiler de yeni yöntemler geliştiriyor.
Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Maliye Bakanı Naci Ağbal, sanal bahisçilerin İstanbul’da bazı taksicileri maaşa bağladıklarını, taksicileri tahsilat memuru gibi kullanarak ATM’lerden sanal bahis paralarını çektirdiklerini anlattı.
Ağbal, sanal bahisçilerin paralarıyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) “şüpheli işlem” bildirimi yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda bankaları uyardığını, kimseye tolerans göstermeyeceklerini söyledi. Bakan Ağbal, sanal bahisle mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.
- Cep ödemesi yapıyorlar. Bahis oynayanın bankada parası var, şifresini veriyor. O şifreyle sanal bahisçi banka ATM’sinden parayı çekebiliyor. Sanal bahisçiler bu sistemle para çekmeye başladılar. Bu amaçla İstanbul’da taksicileri günlük tahsilat memuru gibi kullanıyorlar. Üç bin lira maaş veriyorlar, ‘Git şu bankamatiklerden, şu şifrelerle paraları çek’ diyorlar. Bunlara göz açtırmayacağız, hükümet olarak kararlıyız. Maliye Bakanı Naci Ağbal
Yasadışı bahsin yıllık 40 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını belirten Ağbal, bu konuyu hem suç gelirlerinin önlenmesi bakımından, hem de ülke ekonomisi ve güvenliği açısından önemsediklerini ifade etti. Ağbal, yasadışı bahis oynatanların suç örgütleri olduğuna dikkat çekerek, çok büyük paralar döndüğünü dile getirdi.
BANKALAR ALARMDA
Bakanlığına bağlı MASAK’ın koordinesinde ilgili bakanlıklar ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) birlikte çalıştığını kaydeden Ağbal, MASAK’ın kendi sistemleri üzerinden internette kumar oynatanların banka hesap numaralarını takip ederek, tespit ettiği hesapları anında savcılığa intikal ettirdiklerini belirtti.
Ağbal, “Bankaları uyardım. Hiç kimseye toleransımız olmaz. ‘Kim sanal bahis parasına müsaade ederse, hangi finans kurumu şüpheli işlem bildirimi yapmazsa gereğini yaparız’ dedik. Bankalarımız alarmda” dedi.
5 BAKAN TOPLANIP DEĞERLENDİRECEK
Ağbal, konuyla ilgili olarak MASAK’ın koordinasyonunda yeni önerilerin toplanacağını, ardından Maliye, İçişleri, Gençlik Spor, Adalet bakanları ve Başbakan Yardımcısı’nın bir araya gelerek konuşacaklarını anlattı.
Ağbal, “Gece gündüz gözümüz internette olacak. Bu siteleri anlık olarak izleyeceğiz” diye konuştu.
AVRUPA’DA HANGİ VERGİ VARSA ONU UYGULAYACAĞIZ
Bakan Ağbal, tüketicilere internet üzerinden mal satan yurtdışındaki firmaları Türkiye’de doğrudan vergi mükellefi yapacaklarını söyledi.
Avrupa’da artık kanunlarla bu şirketlerin doğrudan mükellef yapıldığını kaydeden Ağbal, kendisinin de bu yönde talimat verdiğini belirtti.
Ağbal, “Bu ülkede para kazananlardan vergilerini ödemelerini istiyoruz. Avrupa ülkelerinde bu konuda hangi vergi varsa onu yapacağız. Bir süre önce gerçekleştirdiğimiz stopaj düzenlemesi aslında amacımızı bir ölçüde sağladı” diye konuştu.
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