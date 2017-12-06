Sancaktepe'de yaşanan minibüs faciası davasında karar çıktı

Sancaktepe'de kullandığı minibüsün sokakta oynayan çocukları önüne katarak binaya girmesi sonucu 2 kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olan 13 yaşındaki R.A.'nın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapsine karar verildi. Olayın sonucunun mağdur aileler bakımından oldukça ağır olduğunu vurgulayan mahkeme, R.A.'nın babasının ebeveyn sıfatıyla denetim görevini yerine getirmediği ve olayda kusurlu olduğunu kaydederek hakkında suç duyurusunda bulundu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Sancaktepe'deki minibüs faciası 8 Haziran günü Atatürk Mahallesi Filiz Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre 13 yaşındaki R.A.'nın kullandığı minibüs sokakta oyun oynayan 3 çocuğa çarptıktan sonra da binaya girdi. Minibüsün önüne alarak ezdiği çocuklardan 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ile minibüsün yıktığı duvarın altında kalan 4 yaşındaki Elif Dursun olay yerinde yaşamını yitirdi. Küçük kızın evde televizyon izlediği öğrenilirken kazada 1 çocuk da yaralandı. Aracı kullanan R.A. olayın ertesi günü tutuklandı. Hakkında "bilinçli taksirle 2 kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



ACILI AİLE: BİZİM GELECEĞİMİZİ KİM KURATARACAK?

Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık R.A., kazada ölen ve yaralananların ailesi ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada ölen ailelerin çocukları, R.A.'nın daha önce de babası İlhan Askerler'in arabasının anahtarını oğluna verip aracı kullanmasına müsaade ettiği ileri sürüldü. Olay esansında evinde televizyon izlerken can veren 4 yaşındaki Elif Nur Dursun'un ailesi ise, "15 sene sonra bir çocuğumuz oldu. O da böyle bir olayda hayatını kaybetti. Başka bir çocuğumuz da yok. Bizim geleceğimizi kim kurtaracak" diye sordu.



"AİLESİ DENETİMSİZ"

R.A.'nın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan önce 10 yıl hapsine karar veren mahkeme, ardından 12-15 yaş grubunda olması nedeniyle cezasını 4 yıl 2 aya indirdi. Olayın sonucunun mağdur aileler bakımından oldukça ağır olduğunu vurgulayan mahkeme, R.A.'nın ailesinin denetimsizliğinden ele geçirdiği araç anahtarı ile babasına ait minibüsü şehir içinde hiçbir tecrübesi olmadan kullandığının da altını çizdi.



"BABA GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİ, KUSURLU"

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, mağdurların anlatımına göre olaydan önce de sık sık şehir içinde araç kullanmasına müsaade ettiği belirtilen babası İlhan Askerler'in ebeveyn sıfatıyla denetim görevini yerine getirmediği ve olayda kusurlu olduğunu göz önüne alarak hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.