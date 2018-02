Tiziano Giovanni, sandviçe tutkuyla bağlı bir şef, kendisini de sandviç ustası olarak tanıtıyor zaten. Sandviçin içinde tasarımı ve sanatı barındırdığını söylüyor. Bu sebeple olacak yaptığı sandviçler şiir gibi oluyor. Giovanni şahane sandviçlerinin sırrını paylaşmak için geçen hafta İstinyepark’taki Vakkorama Coffee Shop’taydı. Sandviç ustası atölye çalışmasında leziz sandviçlerin püf noktalarını ve yapım aşamalarını anlattı. HT Cumartesi'nden Nurt Toprakoğlu'nun haberi...

Sandviç yapmaya nerede, nasıl başladınız?

20 yıl önce Milano’da başladım, kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Sandviç hazırlamak hayatımın büyük bölümünü kapsıyor. 20 yıl önce içimden gelen merak ve heyecanla denemek için başladığım bu iş, şimdi beni İstanbul’da yepyeni müdavimlere ulaştırıyor.

Sandviç yapmadan önce mutfakta hangi alanlarda çalıştınız?

Mutfağı A’dan Z’ye çok iyi bilirim. Ama tek bir odak noktam oldu o da sandviçler...

Neden sandviç?

Sandviç yapmak benim için bir tutkuydu. Aynı zamanda da içerisinde sanatı, tasarımı barındırıyordu. Her şeyden de önemlisi bundan çok zevk alıyorum. Yaptığım her sandviçe içine bir tutku katarak tasarlayıp hazırlıyorum. Her sandviçin benim için ayrı bir hikâyesi ve reçetesi var. Her sos, her malzeme bir araya geldiğinde farklı bir seremoni oluşturuyor. Sandviç günün her saatinde herkesin en sık tercih ettiği yiyeceklerden birisi... Burada yaptığımız workshop’larda işin püf noktalarından bahsettik.

‘KENDİ SANDVİÇİMİ KENDİM HAZIRLARIM’

İçeriğiyle sizi şaşırtan sandviçler oldu mu?

Milano’da tesadüfen girdiğim bir kafede sosis, jambon, pancetta, pembe sos, roka ve domatesli bir sandviç yapıyorlardı. Sandviçi homojen bir şekilde ısıtıyorlardı. O sandviç unutamadığım lezzetler arasında yer alır.

Favori sandviçinizin içinde neler olmalı, kim hazırlamalı?

Kendi sandviçimi her zaman kendim hazırlarım. Peynir, domates, roka, biraz sos ve zeytinyağı şu an en çok kullandığım favori malzemelerim.

Sağlıklı beslenme konusunda insanlar eskisinden daha hassas, ekmek tüketmek konusunda daha dikkatli.Sağlıklı sandviçler üretmek için ne tür malzemeler kullanabiliriz?

Tahıllı ekmekler, siyah çavdar ya da hafif kamut ekmeği sağlıklı seçeneklerden. İçerisine de ızgara sebzeler kabak, patlıcan; besin değeri yüksek ıspanak, domates, yağsız hindi, bresaola konulabilir. Mutlaka kaliteli malzemeyle yapılan sandviçler tercih edilmeli.

Bir sandviç hem sağlıklı hem de lezzetli olabilir mi?

Tabii ki, hatta en güzeli diyebiliriz. Hem sağlıklı hem de lezzetli yemek hepimizi mutlu ediyor. Sebzeli, bresaola ve bebek rokalı ya da hindi füme, domates, ıspanak ve ızgara sebzeli sandviçler hem lezzetli hem sağlıklı seçeneklerden.

Türkiye sokak yemekleri konusunda en az İtalya kadar zengin bir mutfağa sahip, Türk mutfağını nasıl buluyorsunuz?

Türk mutfağı oldukça geniş ve zengin. Türk yemekleri İtalyan mutfağına göre daha baharatlı ama baharat seven biri olarak oldukça lezzetli buluyorum.