Bu hafta size bambaşka bir Şanlıurfa anlatmak istiyorum. Kat kat medeniyetler üzerine kurulan dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan Şanlıurfa, bereketli topraklarıyla gezmeye doyamayacağınız gönlü zengin bir şehir... HT Pazar'dan Ömür Akkor'un yazısı...

GÖBEKLİTEPE

İnsanoğlunun beraber yaşadığı, beraber yediği, ektiği, biçtiği, inandığı dünyadaki ilk yer. Medeniyetin bu topraklardan dünyaya yayıldığının en büyük kanıtı da Göbeklitepe. Elbette Alman arkeolog Klaus Schmidt’i anmadan burayı gezmek olmaz.

NEVALİ ÇORİ

İnsanoğlunun ilk yerleşim merkezi olan Göbeklitepe’de yaşadıktan 1000 yıl sonra su kenarına yerleştikleri 2. bölge. Buraya gelmeden önce sebebi bilinmemekle beraber Göbeklitepe’yi tamamen toprak altına gömerek geliyorlar. Nevali Çori, şimdilerde ne yazık ki barajın altında bilinmezliğini korumaya devam ediyor.

ŞANLIURFA MÜZESİ

Türkiye’nin en iyi müzelerinden biri. Bu toprakların kıymetini anlamak ve nasıl bir kültüre sahip olduğumuzu öğrenmek için mutlaka herkesin görmesi gerek. İçinde günlerce kalmak isteyeceğiniz her adımda şaşırıp yeni şeyler öğrendiğiniz insanlı- ğın gelişimini adım adım takip ettiğiniz rüya gibi bir müze.

PAFLAR CİĞER

Ciğer deyince Urfa’da durulur. İnce şişlere kuyruk yağı ile saplanan ciğer, baharatlanıp kömür ateşinde çevrilerek pişiyor. Mangala vurarak pişirmek ve mangal üzerinde tekrar baharatlamak lezzetini artırıyor. Paflar Ciğer, Mustafa Paf’ın Urfa merkezdeki Ciğerciler Sokağı’ndaki dükkânı. Yer masalarında tabak, çatal değil tahta ve bıçak var. Önünüze yeşillik ve sebzeler geliyor.

SOĞUK MIRRA

Kavrulan kahve irice çekilip 5 litre suya 2 kilo kahve atılarak şerbet haline getiriliyor. Hazır olan kahve süzülmeye bırakılıyor bu esnada süzülen tarafa azar azar kahve ilave ediliyor. Ocağın üzerine konan kahve 2 gün boyunca kaynatılıyor. 1 yıl bekletildikten sonra soğuk olarak servis ediliyor.

GÜNEŞTE PİŞMİŞ BADILLI PEKMEZİ

En eski usullerden biri güneşte pekmez pişirmek. Bu yöntemle pekmez gerçekten çok lezzetli oluyor ve yanmıyor. Üzüm, bazalt ya da kalker taşlarda dövülerek suyu çıkarılıp bakır kazana alınıyor. Beyaz kille mayalanmaya bırakılıp kesilmesi bekleniyor. Sonra süzülüp hiç kaynatmadan ince bakır tepsilerle Urfa güneşine seriliyor. 1 hafta 10 gün sonra tülbentlerden süzülerek hazır hale geliyor.

KARACADAĞ PİRİNCİ

Buğdayın atası olan İza’ya, Göbeklitepe’ye Karacadağ’dan geldiğinde rastladım. Kaynaklarda Karacadağ pirincinin Babiller tarafından buraya ekildiğine rastlıyorum. Ayrıca Urfa tereyağı ile yapılan bu enfes pirincin pilavına da doyum olmuyor.

URFA SADEYAĞI

Sadeyağ Urfa’nındır. Çünkü sadeyağ olması için en başta koyunun cinsi geliyor. Koyunun cinsi üveysi olmalı. Tek tek bölgesinde yetişen eşsiz endemik otları yemeli... Bunun dışında Urfa ve civarı bir iklimde, rakımın da 600- 800’lerde olması gerekiyor. Bu özellikle asit oranını belirliyor ki bu çok önemli. Yani aynı yöntemle yağ üreterek sade yağa sahip olamıyorsunuz.

Sadeyağ nasıl yapılıyor?

Koyun sütü mayalanıp yoğurt haline geliyor. Daha sonra yayıkta yağı alınıp ateşe temas etmeden suyu ve sütü alınıyor ve sadeyağ haline geliyor. Sadeyağ ile yumurta kırabilir, Urfa’nın en mühim yemeği yumurtalı köfte, Antep baklavası ve meşhur Karacadağ pirincinden pilav yapabilirsiniz.

URFA KAHVALTISI

Tamamen mevsimlik olan Urfa kahvaltısı, yörenin tüm özelliğini taşıyor. Ev yapımı şekerli Urfa katmer, biber salçalı yumurta, nisan ayından kalma beyaz tereyağı, beji domatesi, yerli Urfa biberi, közlenmiş isot, keçi yoğurdu ve peynir bizim bu mevsimde kısmetimize düşenler.

BİBER KEBABI EFSANESİ

Son 10 yılda yediğim en iyi kebaptı. Biberin içine doldurulan kuzu boşluğu, üzerine sıkılan Karaköprü narı, pişiren fırının ustalığı ve lavaşın inceliği bir araya gelince ortaya bir şaheser çıkmıştı. Fırından tepsi gelince masanın başına geçtik.

GÜLBABA BALCAN KEBABI

Balcan kebabı yerli tohum patlıcan, mezrada soğuk Fırat suyu ile sulandığı için yetişirken lezzetleniyor. Bu patlıcanı yöre otu yiyen koyunun yağları ve eti çeşitlendirdiği için ortaya bir baş yapıt çıkıyor. Özellikle yaz aylarında bulabilirsiniz.