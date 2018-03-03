Şanlıurfa'nın Harran İlçesinde üzerinde 2 kişinin olduğu bir motosikletin bir aileyi taşıyan başka bir motosikleti eşarpla çekip yol alması görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

İHA'nın haberine göre olay, Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı Meydan kırsal Mahallesi yolunda yaşandı. Yolda ilerleyen bir otomobil sürücüsü ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Gördükleri karşısında şaşkınlığa uğrayan sürücü, cep telefonunu çıkartıp kameraya kaydetti.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Görüntülerde, yolda art arda ilerleyen 2 motosiklet görülüyor. Öndeki motosikletin üzerinde 2 kişi, arkadaki motosiklette ise 2'si çocuk 4 kişilik bir aile bulunuyor. Önde ilerleyen motosikletteki bir şahsın, eşarbın bir ucunu tuttuğu, arkadaki motosiklet sürücüsünün ise bir eliyle direksiyonu, diğer eliyle de eşarbın ucunu tutup yol aldığı gözlendi.

Motosiklet sürücüsü önünde küçük bir çocukla tehlikeye aldırış etmeden ilerlerken arkasında oturan kadın ise kucağında bir bebek tutuyor. Motosikletliler, tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam ederek gözden kayboldu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER