Şanlıurfa'da öğrenci servisi kaza yaptı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde öğrenci servisinin kaza yapması sonucu 15 öğrenci yaralandı.

İHA'nın haberine göre, taşımalı eğitimle kırsal Düzova Mahallesi'nden aldığı öğrencileri ders bitiminde evlerine götüren sürücüsü belirlenemeyen servis aracı Viranşehir Caddesi TOKİ kavşağı mevkiinde tali yoldan gelen TIR'a çarpmamak için ani manevra yaptığı esnada yan yatarak devrildi. Kaza yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri kaza yapan araçtaki öğrencilere kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Burada tedavi altına alınan 15 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçenin en işlek kavşağı olan TOKİ kavşağındaki trafik akışı kaza nedeniyle uzun süre tek yönlü olarak araç trafiği sağlandı.

Trafik ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından servis aracı vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı. Bu arada kaza yerine ve hastaneye gelen Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe öğrencilerin sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.