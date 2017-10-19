Şanlıurfa'da pamuk yığınlarının içinde uyuyan 3 çocuk ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Eyyübiye ilçesi Ulucanlar kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, gece tarlada uyumak için pamuk yığınının üstünde uzanan 2'si kardeş 3 çocuk soğuk olduğu için pamukla üzerilerini örttü.

İHA'nın haberine göre; Kardeşler Harun Tekdağ (13) ve Ali Tekdağ (14) ile kuzenleri Hüseyin Tekdağ (14) hayatını kaybetti. Havasız kaldıkları için öldükleri iddia edilen çocukların cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.