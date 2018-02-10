Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde bulunan tarihi Hamidiye Kışlası’nda yıllardır faaliyet gösteren askerlik şubesi, 6 ay önce yeni binasına taşındı. Taşınma sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde görevli arkeolog heyeti, binanın nasıl kullanılacağını belirlemek üzere inceleme yaptı. Ardından da bina kaderine terk edildi.

DEFİNECİLERİN MEKANI

Gazete Habertürk yazarı Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Osmanlı Padişahı Abdülhamid’in kurduğu Hamidiye Alayları’nın merkezlerinden biri olan Hamidiye Kışlası, şimdilerde definecilerin gözde “kazı” merkezi haline geldi. Geniş bir alanda yer alan tarihi mekan, defineciler dışında, madde bağımlıların da uğrak yeri haline geldi. Mahalle sakinleri, kaderine terk edilen tarihi binaya girip çıkanların kim olduğunu bilmediklerini belirterek, rahatsızlıklarını dile getirdikleri bir dilekçeyi kaymakamlığa verdi.

Dilekçelerinde tarihi mekanın korunmasını ya da değerlendirilmesini istediklerini söyleyen esnaf Fethi Akmeşe şunları söyledi:

“Pencereler, kapılar ve kablolar yağmalandı. Defineciler tarihi dokuları zedeledi. Askerlik şubesi boşaldıktan sonra esrarcılar, tinerciler, uyuşturucu kullananlar ve hırsızlar girmeye başladılar. Korkuyoruz silahlı, bıçaklı, falçatalı geliyorlar. Gece de defineciler geliyor. İçeride bazı yerleri kazmışlar.”

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