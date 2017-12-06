Şanlıurfa'da yeni doğum yapan koyunun sütü karı kocayı zehirledi

Şanlıurfa'da yeni doğum yapan koyunun sütünü içen karı koca zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre olay, Haliliye ilçesi Aşağıvarlıca kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Yeni doğum yapan koyunun sütünü içtiği iddia edilen Ahmet D. (41) ve eşi Halime D. (41) karın ağrısı ve kusma şikayetiyle sağlık ekiplerine haber verdi. Kırsal mahalleye giden sağlık ekipleri, özel araçla hastaneye getirilmeye çalışılan çifti ambulansa alarak müdahale etti. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen karı kocanın zehirlendiği belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan çiftin koyunun sütünden zehirlendikleri iddia edildi.

Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.