Şanlıurfa'da yıkılan binanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Şanlıurfa'da içerisinde insanların olduğu 2 otomobil, yıkımı gerçekleştirilen bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.



Şanlıurfa'nın Şehitlik Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde boşaltılan bir binanın yıkım işlemleri başladı. İHA'nın haberine göre, iş makineleri tarafından uzun uğraşlar sonunda bina, görevlilerin de beklemediği bir anda yıkıldı.



Ortalığın toz dumana döndüğü yıkım anında yoldan geçen 2 otomobil ve görevliler, moloz yığınlarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İŞÇİ FACİAYI ÖNLEDİ



Bir otomobil, moloz yığınlarının düştüğü andan saniyeler öncesi yoldan geçerken, bir başka otomobil ise işçi tarafından son anda durduruldu.



Hem görevliler hem de otomobillerdeki kişilerin büyük şok yaşadığı olay saniye saniye amatör kameralar tarafından görüntülendi.

Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik tedbiri aldığı yıkımda ortaya çıkan toz bulutu ise itfaiye ekipleri tarafından sıkılan su ile bastırıldı.