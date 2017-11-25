Şanlıurfa’da otomobil, kamyona çarptı: 2 ölü

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 33’üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya yönüne giden henüz sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeritten sağlanan yolda H. Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

DHA'nın haberine göre; kazada ön bölümü hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki yaşlı kadın öldü.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölenlerin kimliğinin tespiti için çalışma başlatılırken, kamyon şoförü H. Ç. gözaltına alındı.

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