Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları çekilişi yapılan Şans Topu'nda bu akşam 882. hafta heyecanı yaşanacak. Binlerce vatandaş, Şans Topu sonuçlarının belli olmasıyla birlikte ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenebilecek. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte 9 Mayıs Şans Topu çekilişi ve detaylar...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak olan Şans Topu çekilişleri, Çarşamba akşamları saat 21:15'te başlamaktadır.
Kazanan numaraların belirlenmesi, çekilişlerin tamamlanması ve sonuçların vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar bu saat itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir.
Şans Topu çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret etmeleri yeterlidir. Çekilişler canlı olarak bu sayfadan izlenebilir.
ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA
Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 2 Mayıs 2018 tarihli 881. hafta çekilişinde 5+1 bilen 2 kişi 394 bin 868 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı. Ayrıca 5 bilen 24 kişi 3 bin 290 lira 75'er kuruş, 4+1 bilen 233 kişi 339 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 83 kişi 34 lira 15'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 865 kişi 19 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 721 kişi 4'er lira, 2+1 bilen 65 bin 599 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1+1 bilen 207 bin 79 kişi de 3 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
2 Mayıs 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 15 - 16 - 17 - 23 - 31 + 03
İkramiye Bilgileri
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|2
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|394.868,65 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|24
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.290,75 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|233
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|339,20 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.083
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|34,15 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|6.865
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|19,60 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|91.721
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4,00 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|65.599
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,70 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|207.079
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,40 TL
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