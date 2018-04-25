Şans Topu sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'nde... Çarşamba akşamları düzenli olarak çekilişi yapılan Şans Topu oyununun 880. hafta çekilişi de bu akşam gerçekleştirilecek. Yapılacak çekilişi bekleyen vatandaşlar, çekilişin saatini de araştırıyor. Peki Şans Topu sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte bu haftanın Şans Topu çekilişi ve detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Binlerce vatandaşın büyük heyecanla beklediği Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak çekilişle tamamlanacak. Haftanın kazanan numaralarının belli olacak Şans Topu çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır. Kazanan numaraların belirlenmesi, çekilişin tamamlanması ve sonuçların duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Vatandaşlar, saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir, çekilişin videosunu izleyebilir.

Çekilişi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret etmesk gerekmektedir.

ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 18 Nisan 2018 tarihli 879. hafta çekilişinde 5+1 bilen olmayınca büyük ikramiye 5 bilen vatandaşlara paylaştırılmıştı.

18 Nisan 2018 tarihli Şans Topu sonuçları: 08 - 09 - 19 - 20 - 25 + 10

Çekilişte 5 bilen 32 kişi 116 bin 226 lira 10'ar kuruş, 4+1 bilen 316 kişi 319 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 170 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3+1 bilen 9 bin 508 kişi 17 lira 65'er kuruş, 3 bilen 123 bin 273 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2+1 bilen 87 bin 803 kişi 5 lira 35'er kuruş ve 1+1 bilen 278 bin 263 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı İlk 5 numarayı doğru bilenlere dağıtıldı Kişi Başına Düşen İkramiye - 5 Bilen Kişi Sayısı 32 Kişi Başına Düşen İkramiye 116.226,10 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 316 Kişi Başına Düşen İkramiye 319,25 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.170 Kişi Başına Düşen İkramiye 32,30 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 9.508 Kişi Başına Düşen İkramiye 17,65 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 123.273 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,85 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 87.803 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,35 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 278.263 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,25 TL

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