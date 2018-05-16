Şans Topu'nun 883. hafta çekilişi bu akşam Milli Piyango İdartesi (MPİ) tarafından gerçekleştirildi. Şans Topu'nda geçen hafta büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamları 3 kişi Ankara'dan, 2 kişi İstanbul'dan bir kişi de Samsun'dan bilmişti. 6 kişiye 132 bin 139'ar lira ikramiye kazanmıştı. Bu haftaki Şans Topu heyecanı Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara'daki binasında gerçekleştirilen çekilişle sona erdi. İşte Şans Topu'nun bu akşamki ve geçen haftaki sonuçalrı...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI 16 MAYIS: 5 - 9 - 14 - 26 - 31 + 12

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından www.mpi.gov.tr adresi üzerinden Şans Topu çekilişi canlı olarak yayınlandı. Şans Topu sonuçalrına göre ikramiye bilgileri açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

5+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 2+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 1+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI

02 - 07 - 11 - 19 - 27 + 06

Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara-Çankaya, Ankara-Çankaya, Ankara-Yenimahalle, İstanbul-Maltepe, İstanbul-Esenyurt ve Samsun-Atakum'dan satın aldığı bildirildi.

İkramiye bilgileri;

5+1 bilen kişi sayısı : 6 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 132.139,95 TL 5 bilen kişi sayısı : 47 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.687,00 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 370 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 214,30 TL 4 bilen kişi sayısı : 4.157 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,45 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 8.456 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,00 TL 3 bilen kişi sayısı : 101.893 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 73.579 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,10 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 236.071 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

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