Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba akşamları düzenli olarak çekilişi yapılan Şans Topu'nun 851. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen 4 kişi 184 bin 144 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte bu haftanın Şans Topu sonuçları ve detaylar...
ŞANS TOPU SONUÇLARI (4 EKİM 2017)
4 Ekim 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 02 + 12 + 16 + 26 + 32 + 10
Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 4 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı ve kişi başı 184 bin 144 lira 40'ar kuruş kazanıldı. Çekilişte 5 bilen 57 kişi bin 292 lira 30'ar kuruş, 4+1 bilen 277 kişi 265 lira 95'er kuruş, 4 bilen 4 bin 39 kişi 24 lira 35'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 235 kişi 17 lira 15'er kuruş, 3 bilen 92 bin 673 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2+1 bilen 61 bin 209 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1+1 bilen 196 bin 161 kişi de 3 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
İkramiye Bilgileri
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|4
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|184.144,40 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|57
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.292,30 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|277
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|265,95 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|4.039
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|24,35 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|7.235
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|17,15 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|92.673
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,70 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|61.209
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,70 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|196.161
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,35 TL
GEÇTİĞİMİZ HAFTA 5+1 BİLEN 1 KİŞİ BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANMIŞTI
27 Eylül 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 01 + 06 + 08 + 17 + 31 + 04
Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 850. hafta çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 1 milyon 476 bin 93 lira 50 kuruş ikramiye kazanmıştı. Aynı zamanda geçtiğimiz haftaki çekilişte 5 bilen 22 kişi 3 bin 511 lira 55'er kuruş, 4+1 bilen 217 kişi 356 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 951 kişi 34 lira 95'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 424 kişi 20 lira 15'er kuruş, 3 bilen 86 bin 185 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2+1 bilen 59 bin 938 kişi 6'şar lira ve 1+1 bilen 198 bin 203 kişi de 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazanmıştı.
İkramiye Bilgileri
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|1
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.476.093,50 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|22
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.511,55 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|217
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|356,40 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|2.951
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|34,95 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|6.424
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|20,15 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|86.185
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4,20 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|59.938
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|6,00 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|198.203
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,50 TL
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