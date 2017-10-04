Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba akşamları düzenli olarak çekilişi yapılan Şans Topu'nun 851. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen 4 kişi 184 bin 144 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte bu haftanın Şans Topu sonuçları ve detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (4 EKİM 2017)

4 Ekim 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 02 + 12 + 16 + 26 + 32 + 10

Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 4 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı ve kişi başı 184 bin 144 lira 40'ar kuruş kazanıldı. Çekilişte 5 bilen 57 kişi bin 292 lira 30'ar kuruş, 4+1 bilen 277 kişi 265 lira 95'er kuruş, 4 bilen 4 bin 39 kişi 24 lira 35'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 235 kişi 17 lira 15'er kuruş, 3 bilen 92 bin 673 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2+1 bilen 61 bin 209 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1+1 bilen 196 bin 161 kişi de 3 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 4 Kişi Başına Düşen İkramiye 184.144,40 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 57 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.292,30 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 277 Kişi Başına Düşen İkramiye 265,95 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.039 Kişi Başına Düşen İkramiye 24,35 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 7.235 Kişi Başına Düşen İkramiye 17,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 92.673 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,70 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 61.209 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,70 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 196.161 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,35 TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 5+1 BİLEN 1 KİŞİ BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANMIŞTI

27 Eylül 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 01 + 06 + 08 + 17 + 31 + 04

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 850. hafta çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 1 milyon 476 bin 93 lira 50 kuruş ikramiye kazanmıştı. Aynı zamanda geçtiğimiz haftaki çekilişte 5 bilen 22 kişi 3 bin 511 lira 55'er kuruş, 4+1 bilen 217 kişi 356 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 951 kişi 34 lira 95'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 424 kişi 20 lira 15'er kuruş, 3 bilen 86 bin 185 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2+1 bilen 59 bin 938 kişi 6'şar lira ve 1+1 bilen 198 bin 203 kişi de 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazanmıştı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.476.093,50 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 22 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.511,55 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 217 Kişi Başına Düşen İkramiye 356,40 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.951 Kişi Başına Düşen İkramiye 34,95 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.424 Kişi Başına Düşen İkramiye 20,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 86.185 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,20 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 59.938 Kişi Başına Düşen İkramiye 6,00 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 198.203 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,50 TL

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Şans Topu sonuçları

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