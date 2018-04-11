Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 878. kez gerçekleştirilecek. Son iki hafta üst üste 5+1 bilenin çıkmadığı Şans Topu'nda 1 milyon 689 bin liralık devir ikramiyesi bulunuyor. Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi ne zaman? İşte detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 11 NİSAN 2018

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresinde canlı yayınlanacak. Çekiliş sonucu ve ikramiye bilgileri ile ilgili detaylar geldikçe haberimizden anlık olarak aktaracağız.

5+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 2+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 1+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

5+1 bilen kişi sayısı : 2. Devir

5 bilen kişi sayısı : 10

4+1 bilen kişi sayısı : 197

4 bilen kişi sayısı : 2.841

3+1 bilen kişi sayısı : 6.684

3 bilen kişi sayısı : 91.378

2+1 bilen kişi sayısı : 64.836

1+1 bilen kişi sayısı : 224.988

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.689.135,33 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.709,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 442,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 40,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,45 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL

ŞANS TOPU'NUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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