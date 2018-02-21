Şans Topu çekilişi merakla bekleniyor. Şans Topu'nun bu akşamki çekilişinde geçen hafta devreden 821 bin liralık ikramiyenin sahibi belirlenecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu'nun 871. hafta çekilişi bu akşam Ankara'da gerçekleştirilecek. Peki Şans Topu'nda bu akşam kimlere ne kadar ikramiye çıkacak? Şanslı rakamlar hangileri olacak? İşte Şans Topu'nun bu hafta ve geçen haftaki çekilişine dair bilgiler...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 21 ŞUBAT 2018

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi sonuçları belli olur olmaz, detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

5+1 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4+1 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3+1 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 2+1 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 1+1 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her hafta Çarşamba akşamları düzenli olarak yapılan Şans Topu çekilişi ile birlikte haftanın kazanan numaraları belli olmaktadır.

Şans Topu çekilişleri, düzenli olarak Çarşamba akşamları 21:15'te başlamaktadır ve şanslı 6 numara belli olmaktadır. Çekilişler en geç 21:45'te sona ermektedir ve vatandaşlar en geç 21:45'te Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir.

Şans Topu çekilişlerini canlı olarak izlemek de mümkündür. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısı ile saat 21:15 itibarıyla Şans Topu çekilişi canlı olarak izlenebilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Vatandaşlar, en geç saat 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden sonuçları görüntüleyebilir.

Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Şans Topu sonuçları açıklandığı andan itibaren Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Şans Topu sonuçlarını ve diğer tüm şans oyunlarına dair bilgileri görüntüleyebilir.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu'nun 14 Şubat 2018 çekilişi sonuçlarında 5+1 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye olan 821 bin 473 lira bu haftaya devretmişti. Şans Topu'nun 14 Şubat tarihli çekilişine ait diğer ikramiye bilgileri şöyle: 5 bilen 19 kişi 4 bin 323 lira 70 kuruş, 4+1 bilen 231 kişi 355 lira 85 kuruş, 4 bilen 3 bin 115 kişi 35 lira 25 kuruş, 3+1 bilen 6 bin 992 kişi 19 lira 95 kuruş, 3 bilen 88 bin 880 kişi 4 lira 30 kuruş, 2+1 bilen 66 bin 800 kişi 5 lira 75 kuruş ve 1+1 bilen 230 bin 262 kişi 3 lira 20 kuruş ikramiye kazandı.

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 821.473,22 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 19 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.323,70 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 231 Kişi Başına Düşen İkramiye 355,85 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.115 Kişi Başına Düşen İkramiye 35,25 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.992 Kişi Başına Düşen İkramiye 19,95 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 88.880 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,30 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 66.800 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,75 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 230.262 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,20 TL







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