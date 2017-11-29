Şans Topu sonuçları öğrenme ekranı - Şans Topu çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta Çarşamba akşamları çekilişi yapılan Şans Topu'nda 859. hafta heyecanı yaşanıyor. Çekilişi sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, merakla çekilişin saat kaçta yapılacağını araştırıyor. İnternet üzerinde de "Şans Topu çekilişi saat kaçta?" aramasını yapan vatandaşlar, çekiliş saatini bekliyor. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta? Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
Her hafta Çarşamba akşamları çekilişi yapılan Şans Topu'nda çekilişler Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır. Çekilişler düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır ve en geç 21:45'te sona ermektedir.
Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden en geç saat 21:45'te erişime açılmaktadır. Vatandaşlar www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr adresleri üzerinden sonuçları görüntüleyebilir.
Çekiliş sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır. Şans Topu sonuçları açıklandığında, sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Şans Topu sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfasını da ziyaret edebilir.
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22 Kasım 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 13 - 15 - 22 - 24 - 31 + 09
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 858. hafta Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 741 bin 410 lira 63 kuruş ikramiye haftaya devretmişti.
Çekilişte 5 bilen 30 kişi 2 bin 471 lira 65'er kuruş, 4+1 bilen 208 kişi 356 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 181 kişi 31 lira 10'ar kuruş, 3+1 bilen 6 bin 541 kişi 19 lira 35'er kuruş, 3 bilen 87 bin 926 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2+1 bilen 59 bin 76 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1+1 bilen 189 bin 905 kişi de 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|1. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|741.410,63 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|30
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|2.471,65 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|208
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|356,65 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.181
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|31,10 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|6.541
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|19,35 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|87.926
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,90 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|59.076
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,90 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|189.905
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,50 TL
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