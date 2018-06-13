Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu'nun 887. hafta çekilişi için nefesler tutuldu. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar Şans Topu çekiliş saatini merak ediyor. Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 5+1 bilen 2 kişi, büyük ikramiyenin sahibi olurken, kişi başı 378 bin 700 lira kazanmıştı. Bu haftaki çekiliş bilgileri ise çekiliş saatinde belli olacak. Peki, Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 13 Haziran Şans Topu ne zaman çekiliyor? İşte Şans Topu çekilişinin detayları...
ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günleri çekiliyor. Bu hafta Şans Topu'nun 887. hafta çekilişi yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Çekiliş sonuçları ise 21.45'e kadar Milli Piyango'nun resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.
BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 6 Haziran 2018 tarihli 886. hafta çekilişinde 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kazandıran numaraların 13 - 18 - 28 - 30 - 33 + 13 olarak belirlendiği Şans Topu'nda 5+1 bilen 2 kişi, kişi başı 378 bin 700 lira kazandı. Öte yandan, 5 bilen 31 kişi 2 bin 443 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 336 kişi 225 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 600 kişi 28 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 545 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 620 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 250 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 380 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.
ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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