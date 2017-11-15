Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? (15 Kasım) MPİ Şans Topu sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta Çarşamba akşamları çekilişi yapılan Şans Topu için heyecan dorukta. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi 2 kişinin paylaştığı Şans Topu'nda bu haftanın çekilişi büyük heyecanla bekleniyor. Peki Şans Topu sonuçları saat kaçta belli olacak? Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir? İşte bu haftanın Şans Topu çekilişine dair detaylar.
Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişleri, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilmektedir. Çekilişler düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç saat 21:45'te Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir.
Şans Topu sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet siteleri olan www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr adreslerinde yayınlanmaktadır. Çekiliş sonuçlarının açıklandığı sayfada vatandaşlara kazanan numaralar, ikramiye bilgileri, çekilişin yapılış videosu ve büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi yer almaktadır.
8 Ekim 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 12 - 14 - 25 - 30 - 32 + 02
Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 856. hafta çekilişinde 5+1 bilen 2 kişi 379 bin 275 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan 5 bilen 22 kişi 3 bin 448 lira 35'er kuruş, 4+1 bilen 194 kişi 391 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 993 kişi 33 lira 80'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 30 kişi 21 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 89 bin 287 kişi 3 lira 95'er kuruş, 2+1 bilen 54 bin 279 kişi 6 lira 60'ar kuruş ve 1+1 bilen 175 bin 861 kişi de 3 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|2
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|379.275,65 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|22
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.448,35 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|194
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|391,20 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|2.993
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|33,80 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|6.030
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|21,40 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|89.287
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,95 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|54.279
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|6,60 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|175.861
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,85 TL
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